15 июля Мальдивы откроют границы для иностранных туристов. К тому же путешественниками не придется предъявлять тест на коронавирус или подвергаться карантину.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой, на информацию из министерства туризма Мальдив.

"До поездки нужно будет всего лишь подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или на курорте, имеющем регистрацию в министерстве туризма Мальдивской Республики. Все они будут открыты для бронирования с 15 июля", - говорится в сообщении.

Никаким карантинным мерам прибывшие на Мальдивы туристы подвергаться не будут. Им не нужно будет предоставлять результаты отрицательных тестов на COVID-19. Правда, туристы смогут проживать только в одном отеле.

"Туристы, которые планируют посетить Мальдивские острова на первом этапе, смогут выбрать один отель и пробыть в нем до конца поездки. Пребывание на нескольких курортах сразу в этот период будет ограничено", - сообщает министерство.

При этом путешественники с симптомами ОРВИ при пересечении границы должны будут сделать ПЦР-тест. Кроме того, местные органы здравоохранения могут проводить выборочное тестирование, которое будет полностью бесплатным для гостей. Все данные будут заноситься в медицинскую декларацию, оформляемую сразу же при въезде в страну. Если для возвращения на родину или дальнейшего путешествия туристу будут необходимы результаты теста на коронавирус, его можно будет сделать при выезде из страны.

Ранее "Страна" писала о том, что греческий студент полтора месяца ехал домой на велосипеде из Шотландии после введения карантина в Европе.

Также мы сообщали, что в Украине могут продлить карантин до 14 августа.