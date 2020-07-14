В среду, 15 июля, в Украине ожидается переменно облачная погода с кратковременными дождями в северных областях и местами на востоке. В Сумской и Харьковской области порывы ветра 15-20 м/с, ночью значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных и центральных областях ночью похолодает до +10-13 градусов, а днем температура воздуха составит +17-23.

На западе Украины ночью температура воздуха опустится до +9-11 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +20-23.

В восточной части страны ночью ожидается до +12-14 градусов, в дневные часы воздух прогреется до 20-24.

В южных регионах ночью прогнозируют +12-16 градусов, днем воздух прогреется до +24-27.

Также синоптики предупреждают, что 15 июля в Николаевской, Херсонской, Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.





Фото: meteo.gov.ua

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