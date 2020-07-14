Ученые из Нидерландов выявили зависимость между распространением вирусов, в том числе нового коронавируса, и наличия пыльцы в воздухе. Это может помочь созданию точных прогнозов новых вспышек вирусных респираторных заболеваний.

Выводы исследователей опубликованы на сервисе medRxiv.

Сотрудники Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус заявили, что одни лишь метеорологические факторы и сопутствующие явления не предсказывают сезонность эпидемий гриппа или коронавируса.

Ученые предположили, что сезонность способна объяснить пыльца, так как этот аллерген важен в активации иммунитета и, по-видимому, создает биоаэрозоль, снижающий скорость размножения вирусов.

Специалисты изучили сезонные графики распространения респираторных заболеваний за 2016-2020 годы и сравнили их с периодами появления пыльцы в Нидерландах. Затем они сопоставили показатели заболеваемости гриппом на 100 тысяч жителей с еженедельными концентрациями аллергена и метеорологическими данными.

В результате удалось выявить зависимость распространения вирусов от наличия пыльцы в воздухе: ее появление указывало на конец сезона гриппоподобных заболеваний - и наоборот. Зависимость была заметнее после учета времени инкубации вируса. Также его распространение замедляла солнечная активность. Причем температура воздуха, по наблюдениям ученых, не имеет значения, в отличие от влажности воздуха, которая связана с ростом заболеваемости.

Объяснять распространение вируса только погодными условиями нельзя, считают исследователи. В ВОЗ придерживаются такого же мнения: там заявили, что воздействие на организм солнца или высокой температуры не предотвращает риска заболеть, а коронавирус распространяется вне зависимости от климата. А вот пыльца и сухая погода могут уничтожать микрокапли, в которых содержится вирус, таким образом немного замедляя его распространение.

Группа пришла к заключению, что появление пыльцы может предсказывать окончание сезона респираторных болезней, а солнечная радиация влияет на уровень заболеваемости. Авторы считают, что их исследование поможет построить модель сезонности заболевания и предсказывать его вспышки в будущем.

Они также спрогнозировали, что распространение коронавируса будет снижаться летом и расти осенью и зимой, когда закончится цветение растений. Например, в Нидерландах новая вспышка начнется через 33 недели после того, как концентрация пыльцы в воздухе снизится.

Ранее "Страна" рассказывала, что ученые научились определять коронавирус по голосу больного пациента.

Мы также сообщали, что гуляющий по планете коронавирус не такой уж новый: он присутствовал в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года.