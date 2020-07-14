Украинское Министерство образования и науки предлагает для общественного обсуждения проект Порядка отмены решения о присуждении степеней высшего образования и соответствующей квалификации в случае плагиата.

Проект опубликована на сайте МОН.

Под действие Порядка подпадают решения о присуждении степеней высшего образования "младший бакалавр", "бакалавр" и "магистр", а также присвоение соответствующих квалификаций, принятых вузами.

Согласно с предложенным на обсуждение документом, вуз будет иметь право отменить решение о присуждении степени высшего образования и квалификации в случае наличия в квалификационной работе:

академического плагиата;

фабрикации;

фальсификации;

списания.

Также санкция будет применяться при установлении воздействия в любой форме на педагогического работника, чтобы тот необъективно оценил достижения студента на экзамене.

В документе кратко прописана процедура рассмотрения дела о нарушении лицом академической добродетели

В МОН отметили, что принятие нового Порядка чрезвычайно важно для закрепления культуры академической добродетели в образовательной среде и обществе в целом.

Замечания и предложения по поводу инициативы в ведомстве принимают до 14 августа 2020 года.

Ранее "Страна" писала, что в Минобразования допустили дистанционное обучение в новом учебном году для школьников. Мы также сообщали, что у старшего брата Ющенко отобрали степень доктора наук за плагиат.