4 июля Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон "О нотариате" относительно устранения законодательных коллизий и пробелов (законопроект № 1220 от 02.09.2019 авторства народного депутата Украины Игоря Фриса).

Из текста документа вытекают следующие изменения, пишет "Судебно-юридическая газета".

Уточняются требования к кандидатам в нотариусы

Согласно новому закону, в случае вступления в силу, нотариусом может быть гражданин Украины, которому присуждена степень высшего образования не ниже магистра, владеющий государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", имеющий стаж работы в сфере права не менее шести лет, из них помощником нотариуса или консультантом государственной нотариальной конторы - не менее трех лет, сдавший квалификационный экзамен и получивший свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью. Не может быть нотариусом лицо, имеющее судимость за совершение преступления, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке (кроме реабилитированного лица), лицо, дееспособность которого ограничена, или лицо, признанное недееспособным.

Следует отметить, что в новом законе деятельность в профессиональном самоуправлении фактически приравнивается к преподавательской, научной и творческой деятельности (которую нотариус может выполнять как оплачиваемую).

Также устанавливается, что лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, допускается к следующей его сдаче не ранее чем через год по представлению соответствующего территориального органа Министерства юстиции по месту жительства такого лица.

В сельских населенных пунктах

Сейчас в законе определено, что в населенных пунктах, где нет нотариусов, нотариальные действия, предусмотренные статьей 37 настоящего Закона, совершаются уполномоченными на это должностными лицами органов местного самоуправления. В данной части законопроектом предлагается определить, что в сельских населенных пунктах нотариальные действия, предусмотренные статьей 37 настоящего Закона, совершаются уполномоченными на это должностными лицами органов местного самоуправления (изменения в статью 1 Закона).

Рабочее место (контора) частного нотариуса

Уточняется, что до начала осуществления нотариальной деятельности частным нотариусом, а также в случае изменения адреса расположения рабочего места (конторы) частного нотариуса соответствующий территориальный орган Министерства юстиции Украины в течение 15 дней со дня получения заявления о сертификации рабочего места (конторы) частного нотариуса или заявления об изменении адреса расположения рабочего места (конторы) частного нотариуса проводит проверку соответствия рабочего места (конторы) частного нотариуса установленным настоящим Законом условиям, по результатам которой соответствующий территориальный орган Министерства юстиции Украины составляет акт о сертификации соответствия рабочего места (конторы) частного нотариуса или акт об отказе в сертификации соответствия рабочего места (конторы) частного нотариуса.

Частный нотариус может осуществлять нотариальную деятельность только при наличии акта о сертификации соответствия рабочего места (конторы) частного нотариуса или решения суда, вступившего в законную силу, которым признано незаконным акт об отказе в сертификации соответствия рабочего места (конторы) частного нотариуса.

Также уточняется, что проверка организации нотариальной деятельности частного нотариуса, соблюдение им порядка совершения нотариальных действий и выполнения правил нотариального делопроизводства, кроме повторных проверок, предусмотренных этим Законом, проводится не чаще одного раза в два года исключительно на рабочем месте (в конторе) частного нотариуса с обязательным уведомлением его о проведении такой проверки за 10 дней.

В случае выявления в ходе проверки нарушений в организации нотариальной деятельности частного нотариуса, порядка совершения нотариальных действий или неоднократных нарушений правил нотариального делопроизводства Министерство юстиции Украины, его территориальный орган, которые проводили проверку, могут остановить или прекратить нотариальную деятельность частного нотариуса по основаниям и в порядке, предусмотренных настоящим Законом.

Проведение повторной проверки по вопросам, которые уже были предметом проверки, не допускается, кроме проверки по обращению физического или юридического лица в рамках предмета обращения и в соответствии с полномочиями Министерства юстиции Украины, его территориальных органов.

"Остановленный" нотариус

Сейчас частный нотариус, деятельность которого приостановлена, при отсутствии замещения его другим частным нотариусом, имеет право: снимать запрет отчуждения недвижимого имущества, выдавать с депозита деньги и ценные бумаги, документы, принятые на хранение, дубликаты и копии документов, хранящихся в делах частного нотариуса, а также выдавать справки о совершенных нотариальных действиях.

Новый закон исключается право такого "остановленного" нотариуса снимать запрет отчуждения недвижимого имущества. Соответствующие слова из текста закона исключаются.

Плата за совершение нотариальных действий

В ст. 31 уточняется, что частные нотариусы за совершение нотариальных действий взимают плату, размер которой определяется по договоренности между нотариусом и

физическим или юридическим лицом и не может быть меньше размера государственной пошлины, взимаемой государственными нотариусами за аналогичные нотариальные действия.

То есть, устанавливается нижняя граница размера такой платы.

Аннулирование свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью

Уточнено, что свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью может быть аннулировано Министерством юстиции в случае неоднократного нарушения нотариусом законодательства или грубого нарушения закона, причинившего ущерб интересам государства, физическим и юридическим лицам, при совершении нотариальных действий и / или других действий, возложенных на нотариуса в соответствии с законом, при условии что такие нарушения установлены решением суда.

Нотариальные действия, которые совершают нотариусы

Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе

В статье 34 Закона предлагается уточнить, что нотариусы выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (бывших супругов) на основании совместного заявления или в случае смерти одного из супругов (сейчас этот пункт звучит так: выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из супругов).

Также в Закон о нотариате включена статья 70 следующего содержания:

"Статья 70. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (бывших супругов) на основании совместного заявления

Нотариус на основании совместного письменного заявления супругов выдает одному или каждому из них свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, приобретенном им за время брака.

Такое свидетельство может быть выдано каждому из супругов во время пребывания в браке или после расторжения брака.

Свидетельство о праве собственности на жилой дом, квартиру, дачу, садовый дом, гараж, земельный участок и другое недвижимое имущество выдается нотариусом по месту нахождения такого имущества.

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается при условии представления документов, подтверждающих право собственности на такое имущество, или при наличии государственной регистрации права собственности на такое имущество в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

При выдаче свидетельства нотариус проверяет факт принадлежности имущества супругов (бывших супругов) на праве общей совместной собственности".

Кроме того, статья 71 изложена в следующей редакции:

"Статья 71. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (бывших супругов) в случае смерти одного из супругов (бывших супругов)

В случае смерти одного из супругов (бывших супругов) свидетельство о праве собственности на долю в их общем имуществе выдается нотариусом на основании письменного заявления другого супруга (бывшего супруга) с извещением наследников, принявших наследство. Такое свидетельство может быть выдано на половину общего имущества.



На основании письменного заявления наследников, принявших наследство, с согласия другого супруга (бывшего супруга), что является живым, в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего в общей собственности.

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из них выдается нотариусом по месту открытия наследства.

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти другого супруга выдается при условии представления документов, подтверждающих право собственности на такое имущество, или при наличии государственной регистрации права собственности на такое имущество в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

При выдаче свидетельства нотариус проверяет факт принадлежности имущества супругов (бывших супругов) на праве общей совместной собственности".

Также в п. 9 статьи 34 предлагается расширить возможности нотариусов: накладывают и снимают запрет на отчуждение недвижимого имущества (имущественных прав на недвижимое имущество), подлежит государственной регистрации.

Уточняется, что тексты договоров, завещаний, доверенностей, свидетельств, требований о нотариальном удостоверении сделки, требований о нотариальное заверение подлинности подписей участника при принятии им решения по вопросам деятельности соответствующего юридического лица, сделок об отмене таких требований, актов о морских протестах и ​​протесты векселей , переводов в случае заверения нотариусом верности перевода документа с одного языка на другой (кроме тех экземпляров, которые остаются в делах нотариуса), а также заявлений, на которых нотариусом удостоверяется подлинность подписи, дубликатов нотариальных документов, решений о создании юридических лиц, решений органов управления юридических лиц, актов приема-передачи доли (части доли) в уставном капитале, актов о передаче недвижимого имущества в и из уставных капиталов юридических лиц, передающих актов, распределительных балансов, а также других документов, определенных законом, излагаются на специальных бланках нотариальных документов. Образец, описание, порядок использования, хранения, обращения и отчетности специальных бланков нотариальных документов устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Нотариальные действия, совершаемые консульскими учреждениями Украины

В статье 38 предлагается прописать, что консульские учреждения Украины удостоверяют сделки (договоры, завещания, доверенности и т.п.), кроме ипотечных договоров, договоров об отчуждении и залоге жилых домов, квартир, дач, садовых домов, гаражей, земельных участков, другого недвижимого имущества, находится в Украине, а также кроме договоров аренды, субаренды, эмфитевзиса земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Сейчас Консульские учреждения Украины имеют право совершать удостоверять сделки (договоры, завещания, доверенности и т.п.), кроме ипотечных договоров, соглашений об отчуждении и залоге жилых домов, квартир, дач, садовых домов, гаражей, земельных участков, другого недвижимого имущества, находящегося в Украине .

Совершение удостоверительных надписей и выдача свидетельств

Текст статьи 48 изложен в следующей редакции:

"При удостоверении сделок, свидетельствовании верности копий документов и выписок из них, подлинности подписи на документах, верности перевода документов с одного языка на другой, при выдаче дубликата документа, наложении и снятии запрета отчуждения недвижимого имущества (имущественных прав на недвижимое имущество), а также при удостоверении времени предъявления документа на соответствующих документах совершаются удостоверяющие надписи.

В подтверждение права на наследство, права собственности, подтверждение полномочий исполнителя завещания, удостоверение фактов, нахождения гражданина в живых, о пребывании ее в определенном месте, о принятии на хранение документов о передаче заявления выдаются соответствующие свидетельства".

Отказ в совершении нотариальных действий

Сейчас соответствии со статьей 49 нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, отказывает в совершении нотариального действия, если лицо, обратившееся с просьбой о совершении нотариального действия по отчуждению принадлежащего ему имущества, внесенная в Единый реестр должников, в том числе по исполнительному производству о взыскании алиментов при наличии задолженности по соответствующим платежам более трех месяцев.

Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении

В статье 50 о том, что нотариальное действие или отказ в его совершении, нотариальный акт обжалуются в суде слова "нотариальный акт" исключаются. Уточняется, что право на обжалование нотариального действия или отказа в его совершении имеет лицо, прав и интересов которого касаются такие действия.

Выдача дубликата нотариально удостоверенного документа

Статья 53 изложена в следующей редакции:

"В случае утраты или порчи документа, удостоверенного или выданного нотариусом или должностным лицом органа местного самоуправления по письменному заявлению лиц, по поручению или в отношении которых совершалось нотариальное действие, нотариусом или должностным лицом органа местного самоуправления, выдается дубликат утраченного или испорченного документа.

Дубликаты документов, удостоверенных или выданных нотариусом, должностным лицом органа местного самоуправления, могут быть выданы по письменному заявлению правопреемников лиц, по поручению или в отношении которых совершалось нотариальное действие, а дубликат ипотечного договора - в том числе по письменному заявлению ипотекодержателя по ипотечному договору.

Дубликаты документов, удостоверенных или выданных нотариусом, должностным лицом органа местного самоуправления, могут быть выданы по письменному заявлению наследников лиц, по поручению или в отношении которых совершалось нотариальное действие, а также исполнителя завещания и на запрос нотариуса, которым заведено наследственное дело. В таком случае нотариусу, кроме свидетельства о смерти таких лиц, представляются документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство исполнителя завещания).

Дубликат завещания может быть выдан указанным в завещании наследникам, исполнителю завещания после представления ими свидетельства о смерти завещателя. В случае смерти наследников, указанных в завещании, дубликат может быть выдан их наследникам после подачи ими свидетельства о смерти завещателя и свидетельства о смерти умершего наследника.

К заявлению о выдаче дубликата завещания или о выдаче дубликата другого документа наследникам лиц, по поручению или в отношении которых совершалось нотариальное действие, исполнителю завещания нотариус приобщает заверенную им копию свидетельства о смерти и заверенные копии других документов, подтверждающих их родственные отношения (копию свидетельства исполнителя завещания).

Дубликат секретного завещания не выдается.

Дубликаты потерянных завещаний и доверенностей подлежат обязательной регистрации в Наследственном реестре, Едином реестре доверенностей.

Дубликат документа должен содержать весь текст удостоверенного или выданного документа, оригинал которого считается утратившим силу.

На дубликате документа делается отметка о том, что он имеет силу оригинала, и совершается удостоверяющая надпись. Кроме того, о выдаче дубликата нотариус делает отметку на экземпляре документа, который хранится в делах государственной нотариальной конторы, государственного нотариального архива или частного нотариуса.

Дубликат аграрной расписки не выдается".

Сделки, подлежащие нотариальному удостоверению

Уточняется статья 54: Нотариусы удостоверяют сделки, которые в соответствии с законом подлежат обязательному нотариальному удостоверению. По требованию физического или юридического лица любая сделка с ее участием может быть нотариально удостоверена.

Сейчас нотариусы и должностные лица органов местного самоуправления, совершающие нотариальные действия, удостоверяют сделки, в отношении которых законодательством установлена ​​обязательная нотариальная форма, а также по желанию сторон и другие сделки.

Удостоверение договоров об отчуждении и залоге имущества

В ст. 55 часть четвертую изложен в следующей редакции:

"Удостоверение договоров об отчуждении, ипотеки жилого дома, квартиры, дачи, садового дома, гаража, земельного участка, другого недвижимого имущества осуществляется по местонахождению такого имущества или по местонахождению юридического лица или по зарегистрированному месту жительства физического лица - одной из сторон соответствующего договора. Удостоверение договоров по отчуждению, залогу транспортных средств, подлежащих государственной регистрации, осуществляется по местонахождению юридического лица или по зарегистрированному месту жительства физического лица - одной из сторон соответствующего договора".

Удостоверение доверенностей. Прекращение действия доверенностей

58 и 59 закона о нотариате изложен в следующей редакции:

"Статья 58. Удостоверение доверенностей. Прекращение действия доверенностей

Нотариусы или должностные лица, совершающие нотариальные действия, удостоверяют доверенность, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

Срок, на который может быть выдана доверенность, определяется гражданским законодательством Украины.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, подлежит нотариальному удостоверению по представлении основной доверенности, в которой оговорено право на передоверие, или после предоставления доказательств того, что представитель по основной доверенности вынужден к этому обстоятельствами для охраны интересов лица, выдавшего доверенность.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, не может содержать в себе больший объем прав, чем их передано по основной доверенности. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока основной доверенности, на основании которой она выдана.

Прекращение действия доверенности производится в порядке, предусмотренном законом".

"Статья 59. Количество экземпляров документов, в которых изложено содержание сделок, свидетельств

Документы, в которых изложено содержание сделок (договоры, завещания, доверенности и т.п.), свидетельства, заверяются нотариально или выдаются нотариусом, изготавливаются нотариусом или должностным лицом органа местного самоуправления, которая совершает нотариальные действия, не менее чем в двух экземплярах, один из которых остается в делах государственной нотариальной конторы, частного нотариуса, в исполнительном комитете органа местного самоуправления".

Ранее "Страна" писала о том, как нотариусы и риэлторы проводят финмониторинг и докладывают силовикам.

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