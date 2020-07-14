Дмитрия Штанько, который записывал разговор с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком, и его сообщника задержали в Киеве при получении взятки в размере 100 тыс. долларов за содействие в принятии судебного решения об отмене ареста имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, не называя, впрочем, фамилии задержанных. Но, как ранее писала "Страна" со ссылкой на источники в СБУ, речь идет о Штанько и его сообщнике.

Как говорится в сообщении Офиса генпрокурора, правонарушителей задержали при процессуальном руководстве ОГП и СБУ во время совершения законченного покушения на завладение денежными средствами в размере 100 тыс долларов США путем подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды служебному лицу ( ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 УК Украины).

По данным следствия, Штанько с сообщником, действуя по предварительному сговору, подстрекали представителя иностранной компании к передаче 100 тыс долларов США неправомерной выгоды руководству Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы Украины, а также судьи.

За эти деньги они пообещали якобы содействовать в принятии судебного решения об отмене ареста имущества и дальнейшего его возврата, мотивируя наличием соответствующих личных связей. При этом, как отмечает пресс-служба, передать "вознаграждение" они не собирались, а намеревались завладеть им.

Как известно ранее Штанько был подполковником милиции, в 2013 году он привлекался к уголовной ответственности в родном Харькове по делу о мошенничестве с платежными карточками. Но от уголовной ответственности был освобожден. А после начал фигурировать в различных делах СБУ как "свидетель" и "заявитель".

Напомним, марте депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых брат главы ОП Андрея Ермака предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Позже журналисты выяснили, что человеком, который записывал на видео разговоры брата Ермака, был Дмитрий Штанько.