Замруководителя Офиса президента (ОП) Украины Роман Машовец и главнокомандующий Вооруженных сил Украины поехали на Донбасс, чтобы изучить обстоятельства убийства военного медика возле Зайцевого.

Об этом во вторник, 14 июля, информирует пресс-служба ОП.

"Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с убийством военного медика и ранением бойцов во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцевой Донецкой области. На выполнение задания Главы государства на место выехали Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец", - говорится в сообщении.

Также Зеленский заявил, что убийство украинского военнослужащего является очередным доказательством "цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".

"Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретное умышленное преступление - убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается", - заявил Зеленский.

Напомним, вчера группа украинских военных 13 июля попала в засаду "ДНР" около пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области во время эвакуации погибшего. Жертвой обстрела стал военный медик. Прокуратура Донецкой области уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ранее мы писали, что посольство США в Украине осудило убийство украинского военного медика неподалеку от Зайцевого на Донбассе.