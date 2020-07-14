Группа народных депутатов фракции "Слуги народа", часть из которых относят к так называемым "соросятам", выступила с публичным заявлением об "опасности" законопроекта об отсрочке закрытия русских школ, который подготовил их однопартиец Максим Бужанский.

Нардепы призвали не голосовать за него.

Заявление опубликовала в Facebook одна из "слуг" Анастасия Радина.

В тексте говорится, что парламентарии обеспокоены общественной реакцией на законопроект.

"Вместе с тем мы полностью осознаем тот факт, что развитие и распространение государственного украинского языка в системе образования в нашей стране является залогом общенационального согласия и единения украинского общества в той же мере, что и ценности демократии и верховенства права. Без защиты этих базовых составляющих общественного единства прогресс в Украине невозможен", - уверены "слуги народа".

Поэтому они заявили, что законопроект № 2362 противоречит их убеждениям и "вносит раскол в общество, создает напряжение, усложняет в перспективе решения общегосударственных задач общественного развития".

Через час после публикации на призыв распространить заявление со страницы Радиной это сделали всего три человека.

Всего к заявлению присоединились нардепы Лиза Богуцкая, Дмитрий Наталуха, Анна Бондарь, Александр Алексийчук, Егор Чернев, Евгений Петриняк, Богдан Яременко, Ростислав Тистык, Сергей Кузьминых, Дмитрий Гурин, Игорь Васильев, Дмитрий Налетов, Лиза Ясько, Виктория Подгорная, Дмитрий Костюк, Андрей Богданец, Богдан Куцак, Иван Юнаков, Александр Санченко, Александр Мариковский, Татьяна Цыба и Анастасия Радина.

Напомним, законопроект Бужанского предполагает перенос перевод русских школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023 года. Таким образом русские школы перейдут на украинский язык одновременно со школами, где обучаются на языках Евросоюза (то есть венгерском, болгарском и других).

Отвечая на претензии относительно своего законопроекта Бужанский написал в телеграм-канале: "коллеги, вопрос не в языке, о котором в моем законе не идёт речь, не в школах, и даже не в учениках с родителями. Вопрос в том, мы меняем то, во что превратил страну Порошенко или нет? Если да, ничего не бойтесь, страна за нас. Если нет, завтра люди начнут искать тех, кто возьмётся менять".

Ранее "Страна" узнавала, что думают "слуги народа" об отсрочке украинизации школ, предложенной Бужанским.

Мы также писали, что на этой неделе Рада должна рассмотреть законопроект о языке.