В Черновцах ослаблены карантинные ограничения и разрешена работа развлекательных заведений и общепита. Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина "Об установлении карантина в Украине", сообщается на сайте Черновицкого горсовета.

"Постановлением Кабинета Министров Украины от 8 июля 2020 внесены изменения в Постановление КМУ от 20 мая, согласно которому на территории некоторых областей, в частности и Черновицкой, до 23:00 разрешена работа развлекательных заведений, а также субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него", - говорится в сообщении.

Согласно решению, разрешена работа учреждений культуры с наполненностью не более половины мест и/или не более одного лица на 5 кв.метров площади заведения.

А во Львове городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС разрешила возобновить работу отелей, хостелов и других учреждений размещения с 15 июля. А детские сады заработают с 17 июля.

"Разрешить работу: учреждений размещения – отелей, хостелов и т.д. с 15 июля, детских садов всех форм собственности с 17 июля, инклюзивно-ресурсных центров - с 15 июля", говорится в сообщении на странице "Львов VS коронавирус" в соцсети.

Однако пока во Львове под запретом остается работа театров и кинотеатров, детских учреждений отдыха и оздоровления.

Ранее "Страна" писала о том, что за минувшие сутки в Украине коронавирусом заразились 26 детей и 74 медика.

Также мы сообщали, что в Киеве в два раза выросло число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки.