Новым главой Национального банка Украины может стать народный депутат от фракции "Слуга народа".

Об этом во вторник, 14 июля, после окончания внеочередного заседания Верховной Рады заявил лидер фракции Давид Арахамия.

"Это может быть народный депутат", - сказал он.

Стоит отметить, что Арахамия отказался рассказывать, является ли кандидат на пост руководителя НБУ членом профильного комитета Рады, но подчеркнул, что речь идет не о Даниле Гетманцеве, который возглавляет комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Также глава фракции сказал, что депутаты "Слуги народа" поддержат назначение своего коллеги на должность главы НБУ.

"Если это будет, например, депутат нашей фракции, думаю, что обсуждение излишне и все поддержат, как всегда", - заявил Арахамия.

При этом на вопрос, не боятся ли в "Слуге народа" обвинений в том, что главой Нацбанка будет назначен человек Зеленского, Арахамия ответил: "Для того, чтобы стать человеком Зеленского, не обязательно быть народным депутатом. Я вам гарантирую, что по поводу любого человека, которого мы назначим, будут закидывать такой стейтмент, что это человек Зеленского. Но это нормально".

Видео: YouTube/ НАШ

Напомним, недавно первый заместитель руководителя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко не исключил, что Верховная Рада назначит нового главу Национального банка Украины в пятницу на внеочередном заседании.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский, после увольнения главы Национального банка Якова Смолия, провел "три большие дискуссионные встречи" и получил сразу несколько кандидатов на пост главы ведомства.