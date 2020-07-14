Во вторник, 14 июля, 62-летний мужчина скончался при пересечении линии разграничения на Донбассе через КПВВ "Станица Луганская".

Об этом сообщила организация "Право на защиту" га своей странице в Facebook.

"Сегодня утром на КПВВ "Станица Луганская" умер 62-летний мужчина. Мужчина зарегистрирован в г. Ровеньки, на неподконтрольной правительству Украине территории, упал на выходе из КПВВ. Фельдшеры Международной медицинской помощи, представители ГосЧС, врачи скорой помощи более 30 минут боролись за его жизнь, впрочем, спасти мужчину не удалось", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что "13 июля "ДНР" на один день открыла пропуск через КПВВ "Новотроицкое-Еленовка" на дорожном коридоре Донецк-Мариуполь.

Также мы сообщали, что в ООН призвали Киев и "ЛДНР" открыть КПВВ на линии разграничения.