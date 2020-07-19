В воскресенье, 19 июля, в Украине отмечают День металлурга. Сегодня поздравляют всех, кто задействован в металлургической и горнодобывающей отрасли - сталеваров, доменщиков, прокатчиков, кузнецов, литейщиков, горняков, которые добывают руду, необходимую для производства металла.
О празднике
История металлургии началась очень давно. Судя по находкам археологов человек научился обрабатывать металл примерно в пятом-шестом тысячелетии до нашей эры.
Профессиональный праздник был учрежден после Второй мировой войны, чтобы отметить вклад металлургов в восстановление промышленности и экономики. С тех пор День металлурга отмечают каждое третье воскресенье июля. С 2006 года официальное название праздника в Украине - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
Открытки и картинки с Днем металлурга
Пусть работа кипит, все дела спорятся.
Желают жить, творить и с родными не ссориться.
Желаю здоровья крепкого, как металл, верных друзей, любимых людей. С праздником!
Металлург звучит красиво. Так много в этом слове и гордости, и силы.
Пусть судьба несет подарки, пусть от счастья будет жарко. С Днем металлурга!
Пусть даже, если будет трудно,
Потом всегда восходит солнце.
Пускай судьбам вам улыбнется
И все хорошее вернется.
Пять интересных фактов о металлургии и металлах
- Украина входит в десятку мировых лидеров по производству стали.
- Крупнейшая статья экспорта Украины - это черные металлы.
- Самые металлургические регионы Украины - Запорожская, Днепропетровская и Донецкая область. Там сосредоточено больше всего металлургических и горнодобывающих предприятий.
- Высота Эйфелевой башни может меняться на 15 сантиметров в зависимости от времени года. А все потому что сталь, из которой она сделана, расширяется при нагреве и сужается на холоде.
- Золотые олимпийские медали сделаны из серебра. Но они должны быть покрыты не менее. чем 6 граммами золота.