В воскресенье, 19 июля, в Украине отмечают День металлурга. Сегодня поздравляют всех, кто задействован в металлургической и горнодобывающей отрасли - сталеваров, доменщиков, прокатчиков, кузнецов, литейщиков, горняков, которые добывают руду, необходимую для производства металла.

О празднике

История металлургии началась очень давно. Судя по находкам археологов человек научился обрабатывать металл примерно в пятом-шестом тысячелетии до нашей эры.

Профессиональный праздник был учрежден после Второй мировой войны, чтобы отметить вклад металлургов в восстановление промышленности и экономики. С тех пор День металлурга отмечают каждое третье воскресенье июля. С 2006 года официальное название праздника в Украине - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

Открытки и картинки с Днем металлурга

Пусть работа кипит, все дела спорятся.

Желают жить, творить и с родными не ссориться.

Желаю здоровья крепкого, как металл, верных друзей, любимых людей. С праздником!

Металлург звучит красиво. Так много в этом слове и гордости, и силы.

Пусть судьба несет подарки, пусть от счастья будет жарко. С Днем металлурга!

Пусть даже, если будет трудно,

Потом всегда восходит солнце.

Пускай судьбам вам улыбнется

И все хорошее вернется.

Пять интересных фактов о металлургии и металлах