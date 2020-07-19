День металлурга в 2020 году отмечают 19 июля
День металлурга в 2020 году отмечают 19 июля

В воскресенье, 19 июля, в Украине отмечают День металлурга. Сегодня поздравляют всех, кто задействован в металлургической и горнодобывающей отрасли - сталеваров, доменщиков, прокатчиков, кузнецов, литейщиков, горняков, которые добывают руду, необходимую для производства металла.

О празднике

История металлургии началась очень давно. Судя по находкам археологов человек научился обрабатывать металл примерно в пятом-шестом тысячелетии до нашей эры.

Профессиональный праздник был учрежден после Второй мировой войны, чтобы отметить вклад металлургов в восстановление промышленности и экономики. С тех пор День металлурга отмечают каждое третье воскресенье июля. С 2006 года официальное название праздника в Украине - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

Открытки и картинки с Днем металлурга

Пусть работа кипит, все дела спорятся.

Открытка с днем металлурга

Желают жить, творить и с родными не ссориться.

С днем металлурга открытка

Желаю здоровья крепкого, как металл, верных друзей, любимых людей. С праздником!

С Днем металлурга картинка

Металлург звучит красиво. Так много в этом слове и гордости, и силы.

Открытки с Днем металлурга

Пусть судьба несет подарки, пусть от счастья будет жарко. С Днем металлурга!

День металлурга 19 июля

Пусть даже, если будет трудно, 

Потом всегда восходит солнце.

Пускай судьбам вам улыбнется

И все хорошее вернется.

С Днем металлурга

С Днем металлурга прикольные картинки

Пять интересных фактов о металлургии и металлах

  • Украина входит в десятку мировых лидеров по производству стали.
  • Крупнейшая статья экспорта Украины - это черные металлы.
  • Самые металлургические регионы Украины - Запорожская, Днепропетровская и Донецкая область. Там сосредоточено больше всего металлургических и горнодобывающих предприятий.
  • Высота Эйфелевой башни может меняться на 15 сантиметров в зависимости от времени года. А все потому что сталь, из которой она сделана, расширяется при нагреве и сужается на холоде.
  • Золотые олимпийские медали сделаны из серебра. Но они должны быть покрыты не менее. чем 6 граммами золота.
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