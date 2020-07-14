Отказ Верховной Рады голосовать за законопроект, которые позволит уволить главу НАБУ Артема Сытника, и отправка его на повторное первое чтение был вызван изменением позиции Офиса президента.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

По данным телеграм-канала всего за день до этого на Банковой были не против принять законопроект хотя бы в первом чтении и под это были голоса, но уже сегодня настроения резко поменялись.

"Не исключено, что вновь звонили из посольств с требованием не трогать главу НАБУ. А отступиться от "генеральной линии" на сотрудничество с Западом и МВФ украинской власти боязно. Поэтому авторы законопроекта, видя, что голосов нет, и попросили отложить рассмотрение", - пишет канал.

Отреагировал на данное решение Рады и "слуга народа" Александр Дубинский, который и стал инициатором сбора подписей за проведение внеочередного заседания для рассмотрения закона по Сытнику.

"Сегодня произошло просто чудесное событие с голосованием за законопроект 3133, который вводил запрет на работу в антикоррупционных органах для чиновников, получивших решение суда о нарушении антикоррупционного законодательства (самый яркий пример - коррупционер и глава НАБУ Сытник).

Глава фракции "Слуг Народа" Давид Арахамия с самого утра методично обходил депутатов, и сообщал, что голосов под этот законопроект нет, и он лично будет голосовать "красной кнопкой".

Таким образом, глава фракции "Слуг народа" встал на сторону не только коррупционера Артема Сытника, а и любых других правоохранителей и чиновников, которые теперь могут числиться в антикоррупционных органах и спокойно брать взятки — опираясь на "кейс" Сытника, который внесён в государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, но при этом остаётся главой одного из ключевых антикоррупционных органов.

Отличный получился сигнал всем "борцам" с коррупцией. Бери, воруй, @би гусей - глава монобольшинства одобряет, и не допустит увольнения таких ценных сотрудников. Это мы и обещали избирателю", - прокомментировал происходящее Дубинского.

Напомним, после того, как еще в апреле комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который дает возможности уволить директора НАБУ, если тот был признан судом виновным в коррупционных правонарушениях, представительство МВФ в Украине послало письмо-предупреждение в Офис президента. В нем говорилось, что в случае принятия законопроекта МВФ пересмотрит действия фонда в Украине.

Вчера депутаты собрали 155 подписей с требованием провести внеочередную сессию парламента и проголосовать законопроект №3133. Позже спикер Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении заседания.