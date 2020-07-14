Одна из самых популярных музыкальных стриминговых платформ в мире, Spotify, 15 июля приходит в Украину.

Об этом гласит информация с официального сайта сервиса.

Так, согласно новым условиям пользовательского соглашения, которое начнет действовать с завтрашнего дня, Spotify заработает в Украине, России, Беларуси, Казахстане и других странах.

Подписка Spotify Premium, которая позволит слушать музыку офлайн и без рекламы, в Украине будет стоить так же, как и в США, $4,99 (135 грн по курсу). При этом новые пользователи не будут платить за подписку в первый месяц использования.

Примечательно, что в соседней России Spotify предоставит пользователям три месяца бесплатного пробного периода. Также подписка там будет стоить почти в два раза меньше, чем в Украине - 169 российских рублей (65 грн по курсу).

Стоит отметить, что приложение Spotify пока не появилось в App Store или Google Play Store, однако это должно произойти в ближайшее время.

Напомним, недавно на устройствах Apple внезапно перестали работать многие сервисы и приложения. Пользователи iOS не могли открыть приложения Monobank, Privat24, TikTok, Spotify, Pinterest и Tinder.

Как мы сообщали ранее, украинские власти работают над тем, чтобы американская платежная система PayPal заработала в Украине.