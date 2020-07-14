На заседании Кабмина Украины могут принять решение о новом продлении карантина еще на месяц.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Как отмечается, решение о продлении карантина могут принять на следующей неделе.

"Кабмин рассмотрит вопрос продления карантина на следующей неделе. Не в эту среду. Приблизительно на месяц", - говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас адаптивный карантин в Украине продлен до 31 июля. Таким образом, он может затянуться минимум до конца лета.

Напомним, сейчас в Украине действует адаптивный карантин. В каждом регионе могут ослаблять меры в зависимости от ситуации на месте.

По данным на 14 июля, к ослаблению карантина не готовы семь областей: Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Николаевская и Черниговская.

Отметим, что ранее в Офисе президента сообщили, что к Украине в связи с уменьшением количества госпитализаций за прошлую неделю, наблюдается определенная стабилизация ситуации с распространением коронавируса.