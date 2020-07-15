Начавшееся на выходных приграничное обострение между Арменией и Азербайджаном усугубляется.

Кавказские страны, которые вот уже 30 лет враждуют из-за территории Нагорного Карабаха, с минувшего воскресенья обмениваются выстрелами на границе, вдали от спорного региона. Это говорит о том, что конфликт расширяется за пределы спора о статусе территории.

Нынешний инцидент стал самым серьезным конфликтом между странами за последние четыре года - с обеих сторон погибло, по разным данным, от полутора десятков до сотни человек.

Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на участке совместной границы в Товузском районе, который находится в сотнях километрах от Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 13 июля назвал произошедшее "провокацией" и заявил, что она "не останется без ответа". Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заверяет, что перестрелка на границе - "очередная провокация армянской стороны" и ответственность за нее несет военно-политическое руководство Армении.

Нынешнюю эскалацию называют срывом договоренностей между лидерами Армении и Азербайджана, которых они достигли в 2018 году в Душанбе (при этом переговоры по статусу Карабаха - в тупике).

Есть опасения, что конфликт может перерасти в полномасштабную войну в регионе, особенно если вмешаются внешние силы.

Ереван уже попросил помощи у союзников по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, которую возглавляет Россия), которая собирает экстренное заседание, а Баку обратился к Турции. Стамбул заявил о полной поддержке Азербайджана.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Армению "опомниться".

"Армения пытается отвлечь внимание мировой общественности от факта оккупации азербайджанских земель и создать новые зоны напряженности", - заявил Чавушоглу в эфире турецкого телеканала TRT Haber.

А турецкий министр обороны Хулюси Акар пообещал защищать "азербайджанских братьев".

В свою очередь Россия в официальном заявлении МИД 13 июля назвала дальнейшую эскалацию конфликта на азербайджанско-армянской границе "недопустимой" и призвала обе стороны проявить сдержанность и придерживаться режима прекращения огня.

В Баку тем временем прошел несанкционированный митинг-шествие в поддержку азербайджанской армии - около тысячи человек вышли на улицы с национальными флагами, скандируя "Карабах наш!", "Слава армии" "Солдаты вперед", "Главнокомандующий, объяви мобилизацию".

Что происходит между Арменией и Азербайджаном и грозит ли региону большая война, выясняла "Страна".

С чего началось обострение

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации в Товузском районе.

"Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок", - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

В Армении настаивают, что первые начали азербайджанцы.

"Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана, по непонятным для нас причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы республики Азербайджан на Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции", - заявил пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян

Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели четверых военнослужащих в перестрелке с армянскими военными и обвинило армянскую сторону в замалчивании своих потерь.

"В ночных боях с артиллерией, минометами и танками наши подразделения уничтожили опорный пункт противника, артиллерию, автомашины и личный состав на территории воинской части. Противник скрывает информацию о жертвах", - говорится в сообщении ведомства.

"Чей Карабах?"

Кстати, в феврале этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян впервые публично сели обсудить карабахский конфликт. Но все свелось к взаимным обвинениям.

Лидеры двух стран тогда так и не сошлись во мнении, "чей Карабах", пустившись в исторические рассуждения, которые напоминают споры вокруг Крыма.

Алиев сразу заявил, что эта земля была частью его страны, и нынешняя столица Армении, Ереван, по его утверждению, также была азербайджанской территорией.

Пашиняна такая историческая трактовка возмутила, и он вспомнил еще более ранние вехи, заявив, что армянский царь Тигран Великий вел переговоры с римским полководцем Помпеем еще в те времена, когда Азербайджана вообще не существовало на карте мира.

Впрочем, тот факт, что нынешнее обострение произошло далеко от Карабаха, означает, что у государств проблемы не только в этом регионе, и вспышки могут произойти и в других точках.

Часть экспертов полагает, что одним Тавушским направлением дело может не ограничиться, и в ближайшее время могут произойти подобные столкновения также на других участках границы, либо на линии соприкосновения в Карабахе.

Коронавирус и внутренние проблемы

По мнению армянского военного эксперта, руководителя аналитического центра "Опорный пункт" Тиграна Абрамяна, азербайджанское руководство никогда не ставило задачу в долгосрочной перспективе придерживаться режима перемирия.

"Договоренности в Душанбе нужны были официальному Баку в основном для того, чтобы использовать это затишье для укрепления своих приграничных инфраструктур, возведения новых укреплений и т.д. Армянская сторона в свою очередь пыталась по возможности предотвратить эти инженерные работы. Сейчас, похоже, у Азербайджана другие цели и задачи. Не случайно еще неделю тому назад президент этой страны говорил о неэффективности переговорного процесса. В этих условиях эскалация была вполне ожидаемой", - заявил Абрамян в интервью Sputnik Армения.

Перестрелка на границе, по словам экспертов, стала результатом противоречий внутри армянского и азербайджанского обществ. Обе страны сейчас в кризисе из-за эпидемии коронавируса, и их руководству нужно переключить внимание народа от экономических проблем и социального недовольства с помощью внешнего врага.

Эксперты говорят, что последнее серьезное обострение конфликта в 2016 году также произошло на фоне экономического и политического кризиса, связанного с резким падением цен на нефть, которое пошатнуло положение Алиева в Азербайджане. Тогда азербайджанцы тоже переключились с внутренних проблем на конфликт с Арменией.

"В Азербайджане, где сейчас напряженная ситуация внутри страны, хотят отвлечь внимание по направлению внешнего врага, то есть, Армении. Развитие ситуации зависит как от решений Баку, так и от армянских вооруженных сил", - заявил военный эксперт, издатель сайта Razm.info Карен Вртанесян, не исключая возможности, что нынешнее обострение может вылиться в широкомасштабные военные действия.

Александр Искандарян, член клуба "Валдай", директор ереванского Института Кавказа, солидарен с таким мнением, но уверен, что стычка не перерастет в более крупный конфликт.

"Инцидент, очевидно, связан с попыткой решения своих внутренних проблем. Азербайджану не удалось застать врасплох вооруженные силы Армении застать, которые оказались готовы отбить атаку. Не думаю, что это грозит серьезным развитием конфликта", - сказал Искандарян.

Азербайджанские же эксперты винят Ереван.

"Причин обострения несколько - наложились коронавирус и политический кризис. Кроме того, это может быть провокация, чтобы прозондировать почву, будет ли Россия активно защищать позицию Еревана", - заявил "Стране" азербайджанский политолог Фархад Маммадов.

Али Гаджизаде, руководитель информационно-аналитического ресурса The Great Middle East, полагает, что Армения хочет вызвать реакцию ОДКБ.

"Для Азербайджана нет резона начинать военные действия на том участке границы, который мы и так признаем армянским. И если бы мы хотели начать войну, то точно это не было бы начато на границе с Арменией. Ближайшие двое суток будут решающими", - сказал нам Гаджизаде.

В союзной азербайджанцам Турции выдвигают конспирологические версии, что стычки могут быть направлены против турков и якобы связаны с превращением Собора Святой Софии в мечеть, о котором объявили как раз накануне эскалации.

Такое предположение высказал в эфире телеканала Haber турецкий эксперт Абдулла Айар, который отметил, что стрелять начли после изменения статуса собора и идут там, где проходят газовые и нефтяные трубы в Турцию.

"Это не самостоятельное решение Армении", - считает он.

"Но кто стоит за действиями Еревана, эксперт говорить не стал. Имел в виду, очевидно, Россию", - пишет Telegram-канал "Повестка дня Турции".

Будет ли война

Тем временем звучат заявления о том, что конфликт может перерасти в войну.

"Азербайджан никогда не смирится с потерей 20 процентов своей территории (имеется в виду Нагорный Карабах, - Ред.). Речь идёт о выводе иностранных войск с территории Азербайджана. И пока они находятся на территории Азербайджана, такие конфликты будут продолжаться и в один день могут перерасти в масштабную войну, которая будет катастрофой для всего региона", - заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль.

Впрочем, в экспертной среде полагают, что пока все ограничится отдельными стычками, а фундаментальных предпосылок для войны нет.

"Ожидать перерастания стычек в полномасштабную войну не стоит. Война между Арменией и Азербайджаном невыгодна никому. Россия, США, Европа - все приложат максимум энергии, чтобы остановить столкновение", - заявил Telegram-каналу Sputnik live главный редактор журнала "Россия в глобальной безопасности" Федор Лукьянов.

Вадим Муханов, сотрудник российского Центра кавказских исследований, считает иначе.

"Сейчас ситуация рискует перерасти в прямое столкновение между Арменией и Азербайджаном. Никаких инструментов для политического урегулирования попросту не наблюдается", - сказал он Газете.ru.

Эксперт по Кавказу одной из международных организаций, который хорошо знает ситуацию и в Армении, и в Азербайджане также не исключает нарастание конфронтации.

"Я слежу за тем как подает информация азербайджанская сторона - там говорят о народной войне, сильно нагнетают. То есть создают ощущение в обществе, что будет скоро возмездие. Поэтому можно предположить, что военные Азербайджана попытаются показать это возмездие в той или иной форме. Тем более, что ситуация внутри Азербайджана из-за падения цен на нефть очень тяжелая. И народ нужно отвлекать. С армянской стороны другая тактика. Там не так тотально эта тема освещается. Очевидно, что для премьера Пашиняна война - это не совсем комфортная ситуация. Он больше заточен на внутриармянскую повестку и на разборки со своими внутренними врагами. Но тут интересная интрига закручивается вокруг ОДКБ. Сейчас Армения апеллирует к помощи этой организации, в которой она состоит. Причем близкие к Пашиняну люди делают упор на то, что ОДКБ обязана в этой ситуации защитить Армению, а если она этого не сделает (а скорее всего она этого не сделает, потому что традиционно ОДКБ не вмешивается в армяно-азербайджанский конфликт), то грош цена такой структуре и вообще нужно из нее выйти. Если эта тема с позволения Пашиняна будет и дальше раскручиваться, то это может привести к еще большему ухудшению отношений нынешней армянской власти с Россией. А это, в свою очередь, станет обнадеживающим сигналом для Азербайджана и может подтолкнуть Баку к эскалации конфликта", - считает эксперт.