В Харькове неизвестный напал на съемочную группу местного телеканала АТН. Это произошло, когда журналисты снимали сюжет о самоубийстве 37-летней харьковчанки, которая задушила своего 10-летнего сына. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Уточняется, что злоумышленник отобрал у оператора штатив от видеокамеры и бросился на припаркованный рядом автомобиль, за которым пытался спрятаться оператор. Неадекват бил машину, а затем оторвал от нее дверные ручки. Из-за действий мужчины журналисту и оператору пришлось покинуть место происшествия.

В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

Напомним, 13 июля в доме, расположенном в Тбилисском переулке Харькова, обнаружили мертвыми 37-летнюю женщину и ее десятилетнего сына. По предварительным данным, мать задушила ребенка, после этого она порезала себе вены и умерла от потери крови.

Также мы сообщали, что у задушившей ребенка и наложившей на себя руки женщины были финансовые проблемы.