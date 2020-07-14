Посольство США в Украине осудило убийство украинского военного медика неподалеку от Зайцевого на Донбассе.

Соответствующее заявление дипломаты опубликовали в своем Twitter во вторник, 14 июля.

"Мы глубоко опечалены сообщением о вчерашнем убийстве украинского военного медика вблизи Зайцевого. Мы вместе с народом Украины осуждаем беспрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе и отдаем дань уважения героизму многих украинцев, которые потеряли жизни и подверглись травмам во время храброго несения службы своей демократии", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера группа украинских военных 13 июля попала в засаду "ДНР" около пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области во время эвакуации погибшего.

По данным представителей Минобороны Украины, на Донбассе начинается новое обострение. За сутки понедельника, 13 июля, противник 18 раз нарушил режим прекращения огня.