Европейский Совет принял решение сократить список с 14 до 12 стран, гражданам которых разрешается въезд в Евросоюз, исключив Сербию и Черногорию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, во вторник, 14 июля.

Отмечается, что официальное решение должно быть опубликовано вечером. "Страны ЕС достигли взаимопонимания о необходимости исключить из списка Сербию и Черногорию в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации (в странах - Ред.)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в данный момент в Брюсселе началась финальная встреча, на которой вторая редакция "белого списка" будет окончательно утверждена. По его словам, другие изменения списка "не получили необходимой поддержки".

Сообщается, что 13-й страной, с которой границы потенциально можно открыть, является Китай, при условии подтверждения взаимного открытия границ.

Так, финальная версия списка включает:

Канаду,

Австралию,

Новую Зеландию,

Японию,

Южную Корею,

Таиланд,

Алжир,

Тунис,

Марокко,

Руанду,

Грузию,

Уругвай.

Напомним, ранее Европейский Совет утвердил список из 14 стран, гражданам которых разрешается въезд в Евросоюз с 1 июля. Для Украины европейские границы пока остаются закрытыми.