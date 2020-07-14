ЕС сократил список стран для открытия границ. Теперь там всего 12 государств и Украины среди них нет
Европейский Совет принял решение сократить список с 14 до 12 стран, гражданам которых разрешается въезд в Евросоюз, исключив Сербию и Черногорию.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, во вторник, 14 июля.
Отмечается, что официальное решение должно быть опубликовано вечером. "Страны ЕС достигли взаимопонимания о необходимости исключить из списка Сербию и Черногорию в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации (в странах - Ред.)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в данный момент в Брюсселе началась финальная встреча, на которой вторая редакция "белого списка" будет окончательно утверждена. По его словам, другие изменения списка "не получили необходимой поддержки".
Сообщается, что 13-й страной, с которой границы потенциально можно открыть, является Китай, при условии подтверждения взаимного открытия границ.
Так, финальная версия списка включает:
- Канаду,
- Австралию,
- Новую Зеландию,
- Японию,
- Южную Корею,
- Таиланд,
- Алжир,
- Тунис,
- Марокко,
- Руанду,
- Грузию,
- Уругвай.
Напомним, ранее Европейский Совет утвердил список из 14 стран, гражданам которых разрешается въезд в Евросоюз с 1 июля. Для Украины европейские границы пока остаются закрытыми.