Восемь иностранных граждан, которые 4 июля затеяли драку с поножовщиной и стрельбой в центре Киева на Бессарабке возле развлекательного комплекса "Арена Сити", будут депортированы из Украины. Такое решение принял Кабмин.

Об этом сообщила пресс-службу президента Украины.



Уточняется, что тема масштабной драки с участием иностранцев поднималась на совещании у президента Владимира Зеленского.

Фото: Telegram/ХК



Напомним, 4 июля около 4:00 возле развлекательного комплекса "Арена" повздорили две компании молодых людей, среди которых были иностранцы - арабы и турки. Предварительная причина - спонтанно возникшая неприязнь на фоне обильного употребления алкоголя. В больницу был доставлен один пострадавший с ножевым ранением, но позже он сбежал из медучреждения.

Также мы сообщали, что полиция по факту драки открыла уголовное производство и отчиталась о задержании 10 человек.