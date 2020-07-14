Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по факту незаконного функционирования в Украине бактериологических лабораторий США по депутатскому обращению нардепов "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Рената Кузьмина.

Об этом Кузьмин сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 14 июля.

Также он опубликовал официальный ответ Нацполиции на депутатской запрос о незаконном функционировании американских военных бактериологических лабораторий в Украине.

"Как видите, по данному факту начато досудебное расследование, в рамках которого следственным путём должна быть проверена информация о причастности украинских чиновников и американских военных к преступлениям против украинского народа", - написал Кузьмин.

Кроме того, он опубликовал выписку из реестра досудебных расследований по этому делу.

Напомним, ранее нардепы от "Оппоплатформы" обратились в ООН по поводу американских биолабораторий в Украине.

Как сообщалось, в конце апреля посольство США признало, что в Украине работают биолаборатории Пентагона, и рассказало, чем они занимаются.

Также "Страна" писала о том, что секретными биолабораториями США в Украине занимался бывший американский президент Барак Обама.