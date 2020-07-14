Верховная Рада направила на повторное первое чтение законопроект об отставке директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника на повторное первое чтение.

Это решение нардепы поддержали 284 голосами "за" в ходе заседания парламента во вторник, 14 июля.

Так, законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах" отправлен на доработку в комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Инициатором отправки документа на повторное первое чтение стал один из его авторов, депутат от группы "За будущее" Дмитрий Лубинец.

Напомним, что данный документ призван закрепить в законе о деятельности НАБУ положения, согласно которым, в директор ведомства должен быть уволен в случае привлечения его к административной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией.

Законопроект также предлагает исправить неточности в законах "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", "О прокуратуре", "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", "О Государственном бюро расследований", а также привести понятия, используемые в этих законах, в соответствие с положениями закона "О предотвращении коррупции".

Примечательно, что нардепы в ходе сегодняшнего заседания отклонили 13 альтернативных законопроектов.

Стоит отметить, что до этого комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который дает возможность уволить директора НАБУ Артема Сытника.

Вчера депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что собрал 155 подписей народных депутатов с требованием провести внеочередную сессию парламента и проголосовать законопроект №3133. Позже спикер Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении заседания.