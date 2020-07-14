В Бердянске у пьяного мужчины, который открыл огонь по играющим во дворе детям из окна своей квартиры, изъяли целый арсенал оружия. Ему светит до семи лет тюрьмы.

Об этот сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области, во вторник, 14 июля.

Так, во время обыска следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла из квартиры мужчины пистолет-пулемет "МП 40", стартовый пистолет "Берета", 230 патронов калибра 7,62, 630 патронов калибра 5,45, 5 сигнальных ракет, 4 гранаты РГД5, 4 подствольных снаряда, противопехотную и сигнальную мину, 2 гранаты свето-шумового и дымового действия.

Отмечается, что 48-летний мужчина в прошлом был участником АТО, откуда и привез оружие и боеприпасы. Сейчас все изъятое правоохранители направили на экспертизу.

Также сообщается, что следователи открыли уголовные производства ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция по данным статьям предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее мы писали, что в Киеве полицейские задержали наркоторговку, которая хранила дома оружие и взрывчатку. Правоохранители изъяли 66 предметов, похожих на патроны, 2 предмета, похожих на пистолеты калибра 9 и 8 мм, снаряженные магазинами, а также предмет, похожий на корпус гранаты "Ф-1" с запалом.

Также сообщали, что в Харькове задержали банду, которая делала и продавала оружие криминалу. В их домах нашли и изъяли 5 единиц огнестрельного оружия, 2 боевые гранаты РГД-5 с запалами и патроны кустарного производства.