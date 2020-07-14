В партии "Слуга народа" и ее парламентской фракции заявили, что готовы взять на себя ответственность за рост цен и девальвацию гривни. При этом там считают, что дополнительная эмиссия украинской нацвалюты неизбежно приведет к этому.

Об этом заявил глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью "РБК-Украина".

"Надо смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной. То, что будет определенный всплеск цен и курса в случае, если будет принято такое решение, это 100%", - сказал он.

Он отметил, что рост цен и девальвация будут зависеть от того, куда направят деньги. Он также не исключает, что средства пойдут на поддержку крупного бизнеса.

"Так случилось, такая не совсем приятная реальность, что у нас большинство крупного бизнеса сконцентрировано в определенных финансово-промышленных группах. Но этот бизнес генерирует самое большое количество рабочих мест", - заявил Наталуха.

Кроме того, глава парламентского комитета считает "самым худшим" - потерю рабочих мест и реиммиграцию, когда откроются границы с Европой.

"И просто уедет полстраны, потому что государство не может обеспечить им работу здесь. Поэтому мы вынуждены так делать, поэтому мы не можем дать крупным предприятиям, которые генерируют много рабочих мест, остановиться", - сообщил депутат.

Отвечая на вопрос о рисках для партии "Слуга народа" девальвации гривны и роста цен перед местными выборами осенью 2020 года, Наталуха заявил: "Наверное, придется искать определенный баланс между популярным и непопулярным. Если у тебя на весах скачок цен и потеря рабочего места, то неизвестно, что хуже", - добавил он.

Напомним, в начале июля Рада отправила в отставку главу НБУ Якова Смолия. После этого он заявил, что на совещаниях с участием президента и премьер-министра от НБУ требовали включить "печатный станок" и довести курс до 30 гривен за доллар.

В свою очередь и.о. глава НБУ Екатерина Рожкова заявил, что после отставки Смолия остаются прежние "красные линии". В частности, руководство НБУ может уйти, если власти запустят "печатный станок" или вернут банки предыдущим владельцам.