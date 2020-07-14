В Киеве попрощались с погибшим под обстрелом сепаратистов на Донбассе военнослужащим, известным волонтером и основателем общественной организации "Поисковая инициатива Майдана" Тарасом Матвиивым. 13 июля президент Владимир Зеленский присвоил погибшему звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Церемония прощания с Героем Украины проходила на Майдане Незалежности, сообщает Правительственный портал.

"Вместе с министром обороны Украины Андреем Тараном, главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковником Русланом Хомчаком и заместителем министра по делам ветеранов Украины Алексеем Ильяшенко присоединился к прощанию и министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов", - говорится в сообщении.

Известно, что 31-летний боец ​​был младшим лейтенантом, командовал взводом 24-й механизированной бригады имени Короля Даниила. Тарас Матвиив ушел на фронт добровольцем в 2015 году, воевал в Песках и Донецком аэропорту.

Фото: Укринформ

Тарас Матвиив погиб вечером 10 июля, когда противник обстрелял украинские позиции в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области.

Ранее "Страна" писала о том, что в ВСУ заявили, что сепаратисты обстреляли группу эвакуации погибшего бойца и забрали его тело.

Также мы сообщали, что "ДНР" и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в районе Зайцево и Горловки, приведших к гибели мирных жителей.