Австрия, которая ранее в очередной раз продлила запрет на регулярные перелеты в Украину, до конца июля увеличила число стран "в красном списке" в два раза. Это связано с ухудшением эпидемической ситуации с распространением Covid-19 в них.

Об этом сообщает Wiener Zeitung, во вторник, 14 июля.

Отмечается, что с четверга, 16 июля, Австрия ввела запрет на авиасообщение со всеми Балканскими странами, а также Болгарией, Румынией, Молдовой и Египтом. В то же время с этого же перестанет действовать запрет на авиарейсы из итальянской Ломбардии. Отмечается, что с этого момента ожидается существенное сокращение рейсов австрийских авиалиний Austrian Airlines.

Так, в Австрии запретили авиасообщение с 18 странами. В их число вошли:

Албания,

Беларусь,

Босния и Герцеговина,

Болгария,

Китай,

Египет,

Иран,

Косово,

Молдова,

Черногория,

Северная Македония,

Португалия,

Румыния,

Россия,

Сербия,

Швеция,

Украина,

Великобритания.

Также отмечается, что для отдельных категорий авиарейсов могут быть исключения:

если это рейсы "в интересах республики",

рейсы для перевозки пациентов,

рейсы с гражданами Австрии, которые возвращаются домой, медиками или сезонными работниками, которых пригласили на работу в страну.

Сегодня мы сообщали, что количество стран, в которые могут въезжать граждане Украины на фоне продолжающейся пандемии Covid-19, возросло до 25. В список разрешенных для посещения добавили объятый демонстрациями ближневосточный Ливан и Багамские острова.