Австрия ввела запрет на авиасообщение с 18 странами. Среди них Украина
Австрия, которая ранее в очередной раз продлила запрет на регулярные перелеты в Украину, до конца июля увеличила число стран "в красном списке" в два раза. Это связано с ухудшением эпидемической ситуации с распространением Covid-19 в них.
Об этом сообщает Wiener Zeitung, во вторник, 14 июля.
Отмечается, что с четверга, 16 июля, Австрия ввела запрет на авиасообщение со всеми Балканскими странами, а также Болгарией, Румынией, Молдовой и Египтом. В то же время с этого же перестанет действовать запрет на авиарейсы из итальянской Ломбардии. Отмечается, что с этого момента ожидается существенное сокращение рейсов австрийских авиалиний Austrian Airlines.
Так, в Австрии запретили авиасообщение с 18 странами. В их число вошли:
- Албания,
- Беларусь,
- Босния и Герцеговина,
- Болгария,
- Китай,
- Египет,
- Иран,
- Косово,
- Молдова,
- Черногория,
- Северная Македония,
- Португалия,
- Румыния,
- Россия,
- Сербия,
- Швеция,
- Украина,
- Великобритания.
Также отмечается, что для отдельных категорий авиарейсов могут быть исключения:
- если это рейсы "в интересах республики",
- рейсы для перевозки пациентов,
- рейсы с гражданами Австрии, которые возвращаются домой, медиками или сезонными работниками, которых пригласили на работу в страну.
Сегодня мы сообщали, что количество стран, в которые могут въезжать граждане Украины на фоне продолжающейся пандемии Covid-19, возросло до 25. В список разрешенных для посещения добавили объятый демонстрациями ближневосточный Ливан и Багамские острова.