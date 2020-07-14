Власти Донецкой области продлили время работы развлекательным заведениям, кафе и ресторанам до 23:00.

Соответствующее решение было принято областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Донецкой ОГА.

"Отныне развлекательным заведениям и субъектам хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанам, кафе, барам, закусочным, столовым, кафетерии, буфеты и т.д.) разрешено работать с 7 до 23 часов", - говорится в сообщении.

Также в ОГА отметили, что не ограничивается возможность предоставлять ночью услуги общественного питания с адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Напомним, ранее работа заведений общепита и развлекательных заведений в Донецкой области была ограничена до 22 часов.

С 23:00 до 7:00 запрещена также работа учреждений культуры, кроме кинотеатров. Сейчас на территории Донецкой области остается в действии адаптивный карантин.

Отметим, что часть ограничений в работе ресторанов и кафе были сняты и в Луцке. С 16 июля на территории Луцкой городской объединенной территориальной громады, в состав которой входят город Луцк и населенные пункты Прилуцкого старостинского округа, заведениям общественного питания будет разрешено принимать посетителей не только на летних площадках и открытых террасах, но и внутри помещений.

Как сообщалось, в Одессе из-за резкого роста заражений Covid-19 барам, ресторанам и клубам запретили работать по ночам.