На заседании Верховной Рады во вторник, 14 июля, народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект об усилении ответственности за угон автомобилей.

За основу законопроект № 3301 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством" поддержали 274 нардепа.

Документом предусматривается, что в нескольких статьях Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Украины слова "нанесли значительный материальный ущерб" заменяются на "совершенные в значительных размерах" и "осуществленные в крупных размерах". Таким образом при угоне квалифицирующим признаком будет стоимость автомобильного транспорта.

Значительным размером считается сумма от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 105 100 до 262 750 грн), а крупным размером - более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (более 262 750 грн).

В случае угона машины от 105 000 грн, преступник должен будет заплатить штраф от 1 тыс. до 1 тыс. 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000-20 400 грн). Альтернативными санкциями статьи являются ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

А похитителя автомобиля стоимостью более 262 000 грн лишат свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

А в случае незаконного внесения изменений, подделки, замены или уничтожения идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, его реализации, а также создания или содержание мест, в которых осуществляется сокрытие, разукомплектование или переоборудование таких транспортных средств - преступнику грозит штраф от 17 000 до 20 400 грн или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные организованной группой или преступной организацией, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

Напомним, Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

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