В МИД Армении пригласили украинского посла Ивана Кулебу после заявления МИД Украины о напряженности на границы Армении и Азербайджана.

Соответствующее заявление было размещено на сайте МИД Армении.

"Заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян представил послу оценку МИД Республики Армения в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе", - говорится в заявлении.

Во время встречи Кочарян также проинформировал посла "о нарушениях режима прекращения огня, обстрелах гражданской инфраструктуры и постоянных нападениях на гражданских лиц со стороны азербайджанских вооруженных сил в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, а также о ситуации, сложившейся в результате результат агрессивных действий Азербайджана"

13 июля МИД Украины выступил с заявлением, в котором призвал стороны конфликта приложить максимум усилий для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884, принятые в 1993 году.

"Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении.

Отметим, что Иван Кулеба - это отец главы украинского МИД Дмитрия Кулеба.

Напомним, на выходных власти Азербайджана и Армении сообщили о вооруженном столкновении на границе двух государств. В Армении заявили, что военнослужащие Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ, после чего попытались захватить армянский опорный пункт. В свою очередь Азербайджан объявил Армению в провокации, отметив, что армянские военные открыли огонь из артиллерии.

Как стало известно сегодня, в результате боев на границе Армении погибли 11 азербайджанских военных, среди них - генерал-майор.