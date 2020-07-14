Водитель Mercedes 39-летний Антон Желепа, из-за которого в ДТП погибла целая семья с детьми, гонялся с ножом за женой, избивал своих детей и был попросту невменяем, когда выпивал, а трезвым он бывал очень редко. Так мужчину охарактеризовали его соседи.

Об этом сообщает телеканал Zik.

По словам соседей, в воскресенье, 12 июля, еще до смертельного ДТП, Желепа совершил кражу в магазине, но при этом его задержали охранники.

"Он же в этот день, охрана "Нивеи" рассказывает", залез в "Нивею", украл шляпу, украл антисептик. Его охрана отправила, все у него забрала. И вот пошло-поехало. А заявили бы в полицию, задержали бы - не было бы этого случая", - рассказала одна из соседок Антона Желепы.

А за день до трагедии Желепа стащил барсетку у сотрудника шиномонтажа. На месте ЧП работала полиция, но злоумышленник не был задержан.

Напомним, в ДТП, виновником которого стал Желепа, 12 июля погибла почти вся семья, которая ехала в Hyundai Tucson: мать, отец, сын и дочь. Выжил только 12-летний мальчик.

Также мы писали о том, что суд арестовал Желепу, устроившего смертельное ДТП под Киевом, на 2 месяца.