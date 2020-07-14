В российскую Госдуму внесен законопроект, предусматривающий уголовное преследование зарубежных политиков, которые призывают вернуть аннексированный Крым в состав Украины.

Об этом во вторник, 14 июля, заявил спикер парламента Вячеслав Володин, передает "Интерфакс".

"Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ", - сказал председатель Госдумы.

По его словам, Россия сможет требовать экстрадиции конкретных политических деятелей. Кроме того, Володин заявил, что "для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность".

"В случае приезда в нашу сторону они могут быть арестованы. И можно требовать их экстрадиции сюда", - отметил спикер.

Стоит отметить, что документ, зарегистрированный в Госдуме, должен привести уголовное законодательство в соответствие с обновленной Конституцией. Так, в Основном законе РФ экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.

"Законопроектом предлагается уточнить терминологию действующего федерального закона № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности", - заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он подчеркнул, что в законе предлагается указать, что "экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории".

Напомним, недавно временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин призвала Россию немедленно вернуть полный контроль над Крымом Украине.

Как мы сообщали ранее, недавно президент России Владимир Путин заявил, что территория полуострова Крым была всегда российской "даже с юридической точки зрения".