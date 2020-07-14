Сотрудники СБУ задержали Дмитрия Штанько, который записывал разговор с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком. Затем эти разговоры были обнародованы нардепом от "Слуги народа" Гео Леросом.

О задержании Штанько "Стране" сообщили источники в СБУ.

По их данным, во вторник, 14 июля, сотрудники Главного Управления "К" Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в совершении мошеннических действий (часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса).

В рамках этой спецоперации и был задержан Дмитрий Штанько с сообщником после получения денежного вознаграждения в сумме 100 000 долларов за содействие в решении вопроса с правоохранительными органами по возврату изъятого имущества.

Отметим, Дмитрий Штанько - в прошлом подполковник милиции, в 2013 году он привлекался к уголовной ответственности в родном Харькове по делу о мошенничестве с платежными карточками. Но от уголовной ответственности был освобожден. А после начал фигурировать в различных делах СБУ как "свидетель" и "заявитель".

Ранее программа "Схемы" установила, что человеком, который записывал на видео разговоры брата Ермака, был Дмитрий Штанько.

Напомним, в конце марта депутат от "Слуги народа" Гео Лерос разместил в соцсетях несколько видеозаписей, на которых брат главы ОП Андрея Ермака предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.