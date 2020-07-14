В МИД Украины решили не пускать тысячи паломников-хасидов в Умань в этом году из-за коронавируса. Об этом говорится в документе по итогам совещания с представителями власти. В самой Умани ранее заявляли, что не хотят, чтобы евреи приезжали на праздник Рош-ха-Шана, поскольку из-за Covid-19 это угрожает жизни и здоровью местных жителей.

Вместе с тем в еврейской общине сообщили, что о запрете не слышали, поскольку официального решения на уровне государства пока нет, а документ - это лишь выводы МИД.

Разбирались, что происходит накануне иудейского нового года, на который осенью в Умань съезжаются десятки тысяч паломников.

Что заявили украинские власти

14 июля стало известно, что в МИД Украины решили, что в этом году из-за коронавируса паломники-хасиды не смогут прибыть в Умань на празднование Рош-ха-Шана.

Документ МИД, в котором говорится, что израильская власть с понимаем отнеслась к решению украинской власти в в Facebook опубликовал мэр Умани Александр Цебрей. Ранее он выступил против приезда паломников из-за коронавируса.

"Уважаемые жители Умани! Наша общая победа!" - прокомментировал он решение министерства.

В прикрепленном к посту документе от 10 июля сообщается, что во время совещания 10 июля обсуждался вопрос традиционного паломничества хасидов в Умань на иудейский праздник Рош-ха-Шана в условиях коронавируса.

Участники совещания пришли к выводу, что в этом году массовое паломничество невозможно по нескольким причинам. Среди них то, что Израиль находится в "красной зоне" по распространению Covid-19, что в Украине запрещены массовые мероприятия. Кроме того, украинские медучреждения и так загружены, а с приездом хасидов понадобилось бы создать места для обсервации десятков тысяч прибывших, а у полиции нет возможности контролировать, придерживаются ли они режима самоизоляции.

Также сообщалось, что израильская сторона с пониманием отнеслась к возможной отмене паломничества в Умань в этом году. При этом Киев попросили заранее сообщить об официальной позиции по этом поводу.

Представителям властей поручили проработать возможные альтернативные варианты празднования Рош-ха-Шана. Например, участие в праздновании ограниченного числа представителей местной громады, проведение богослужений онлайн.

В документе упоминается, что наблюдаются попытки политизировать этот вопрос и что некоторые организации подают карантинные ограничения, как антисемитизм. Поэтому необходимо выработать согласованную государственную позицию.

Госкомиссию по вопросам чрезвычайных ситуаций, которая принимает решения по карантину, в МИД попросили усилить ограничения на проведение массовых религиозных мероприятий, в том числе на законодательном уровне внедрить ограничения на въезд иностранцев в Украину.

То есть пока есть решение принятое на уровне МИД, официальной позиции на государственном уровне пока нет.

В начале июля мэр Умани заявлял, что приезд большого количества иностранцев из разных стран может привести к вспышке коронавируса.

"Я сомневаюсь, что паломники, которые изъявили желание посетить наш город, будут иметь справки об отсутствии Covid-19. Я не уверен, что они пройдут обсервацию 14 дней и будут соблюдать все требования адаптивного карантина. Кто возьмет на себя ответственность за здоровье и жизнь уманчан?", - пояснил Цебрий свою позицию.

Мэр призвал жителей Умани высказывать свое мнение и заявил, что будет принимать решение с учетом их позиции.

Реакция еврейской общины

Сегодняшнюю информацию о запрете на паломничество в Умань прокомментировали в Объединенной еврейской общине Украины (ОЕОУ). Его представители заявили, что в МИД не вводили запрет на въезд брацлавских хасидов для празднования Рош-ха-Шана с 18 по 20 сентября этого года.

В ОЕОУ отметили, что опубликованный документ - это лишь выводы, к которым пришли чиновники во время обсуждения. И что там ждут официального решения Украины по этому вопросу.

В организации подчеркнули, что примут позицию властей с уважением и пониманием. Также в ОЕОУ призвали не вмешивать в вопрос ограничения паломничества в Умани тему антисемитизма: не обвинять украинскую сторону в антисемитских действиях, и не обвинять паломников в желании совершать паломничество.

"Согласно еврейскому знанию, человеческая жизнь и здоровье являются высшей ценностью. Когда еврей находится на территории определенного государства, независимо от того, живет он там или приезжает с визитом — он обязан уважать и выполнять законы этого государства... Объединенная еврейская община Украины призывает стороны не спешить с выводами и обвинениями, следить за общей эпидемиологической ситуацией, от которой и зависит приезд паломников", - говорится в сообщении.

Официальное обращение мэра Умани ранее прокомментировали в Международном благотворительном фонде имени Раби Нахмана из Бреслава. Президент фонда Натан Ниссим Бен-Нун назвал возможный запрет на проведение традиционного еврейского праздника Рош-ха-Шана в 2020 году "умеренной провокацией межнационального конфликта".

По его словам, позиция мэра выглядит как провокация и разжигание межнационального конфликта. А делается это с целью получения дополнительных рейтингов в предвыборной гонке. Он отметил явное игнорирование городским головой возможностей улучшить экономическое состояние города и страны в период паломничества.

Натан Ниссим Бен-Нун считает, что можно провести празднование с учетом соблюдения карантинных мер, а не провоцировать межнациональный конфликт. Член еврейской общины выразил уверенность что руководство Украины поможет провести мероприятие на должном уровне.

Фото: PavlovskyNews

Почему паломники едут в Умань на Рош-ха-Шана

Рош-ха-Шана - это праздник начала нового года для тех, кто исповедует иудаизм. Обычно его отмечают в конце сентября-начале октября. Дата зависит от лунного календаря. В этом году это 18-20 сентября.

На этот праздник хасиды приезжают в Умань, поскольку здесь находится могила их духовного лидера - цадика Нахмана, основателя брацлавского хасидизма. Каждый еврей, исповедующий хасидизм, считает, что хотя бы раз в жизни нужно побывать на месте его захоронения. Это является хорошей приметой на то, чтобы весь следующий год был счастливым.

Цадик Нахман перебрался в Умань перед смертью. Он пожелал, чтобы его похоронили рядом с жертвами резни времен Колиивщины. При Леониде Кравчуке Украина разрешила переместить останки в Иерусалим, но этому воспротивились брацлавские хасиды, поскольку это противоречило бы последней воле святого.

В прошлом году на Рош-ха-Шана в Умань прибыли более 30 тысяч паломников. На этом зарабатывают местные жители и бизнес. Мы уже писали об этом. Не обходится без конфликтов и жалоб на мусор, который на улицах оставляют паломники. В эти дни в Умань стягивают полицию, которая дежурит в усиленном режиме.