Во вторник, 14 июля, в парламенте зарегистрировали два новых постановления об отмене сегодняшнего решения Верховной Рады (ВР) о принятии закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Соответствующие проекты под номерами 2285-д-П и 2285-д-П1 появились на сайте ВР.

Отмечается, что авторами проекта постановления под номером 2285-д-П выступает народный депутат Украины (внефракционный) Вадим Новинский и группа беспартийных нардепов, которые считаются близкими к "Оппозиционному блоку". Второй проект 2285-д-П1 зарегистрировала группа депутатов фракции "Батькивщина" и беспартийных во главе с Юлией Тимошенко.

Тексты проектов данных постановлений еще не обнародованы. До тех пор пока их не рассмотрит Рада, спикер не имеет права подписывать принятый законопроект.

Напомним, Верховная Рада сегодня, 14 июля приняла во втором чтении законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. "За" проголосовали 248 нардепов, из которых фракция "Слуг народа" дала 224 голоса.

Ранее "Страна" подробно описывала, что было прописано законопроекте о легализации игорного бизнеса до второго чтения.