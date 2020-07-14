Днем во вторник, 14 июля, неизвестные сообщили о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Его работа приостановлена.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

После анонимного сообщении о взрывчатке на вокзале его работников и пассажиров эвакуировали. На месте работают правоохранители, взрывотехники и кинологи с собаками.

Несмотря на это, поезда, по данным "Укрзализныци" курсируют по расписанию. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним, в Харькове занялись поисками сообщившего о 242 заминированных объектах в городе.

Также мы писали о том, что недавно в Киевской области пьяный хулиган "заминировал" рынок и полицейское отделение.

Кроме того, "Страна" сообщала, что 56-летняя киевлянка 18 раз "минировала" дом в центре города.