Пассажиров и сотрудников вокзала в Киеве эвакуировали после сообщения о минировании. Фото: Facebook/ Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

Днем во вторник, 14 июля, неизвестные сообщили о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Его работа приостановлена. 

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Укрзализныци". 

После анонимного сообщении о взрывчатке на вокзале его работников и пассажиров эвакуировали. На месте работают правоохранители, взрывотехники и кинологи с собаками. 

Несмотря на это, поезда, по данным "Укрзализныци" курсируют по расписанию. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

В Киеве неизвестные сообщили о минировании вокзала. Скриншот: Facebook-страницы Укрзализныци

Напомним, в Харькове занялись поисками сообщившего о 242 заминированных объектах в городе.

Также мы писали о том, что недавно в Киевской области пьяный хулиган "заминировал" рынок и полицейское отделение.

Кроме того, "Страна" сообщала, что 56-летняя киевлянка 18 раз "минировала" дом в центре города.

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