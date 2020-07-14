Центральная избирательная комиссия Беларуси зарегистрировала пять кандидатов в президенты республики. Теперь в стране стартует полноценная агитационная кампания. Выборы намечены на 9 августа.

Так, для того, чтобы стать кандидатом в президенты Беларуси, политикам необходимо было собрать 100 тысяч подписей и подать декларации о доходах. В результате проверки, ЦИК зарегистрировала пять кандидатов:

Александр Лукашенко (действующий глава республики)

Андрей Дмитриев (сопредседатель движения "Говори правду")

Анна Канопацкая (бывшая депутат Палаты представителей)

Светлана Тихановская (супруга блогера оппозиционного Сергея Тихановского, который с 29 мая находится за решеткой)

Сергей Черечень (лидер Белорусской социал-демократической Грамады)

Напомним, что ЦИК республики отказался зарегистрировать кандидатом в президенты Виктора Бабарико, бывшего главу "Белгазпромбанка" (структура российского "Газпрома" - Ред.), которого подозревают в целом ряде финансовых махинаций. Не сможет побороться за президентское кресло и Валерий Цепкало - ЦИК заявила о недостаточном количестве собранных им подписей.

Ранее мы разбирались в том, кто такой Виктор Бабарико, которого называли главным конкурентом Лукашенко на выборах.