Через два года после смерти выдающегося украинца - первого и на данный момент последнего космонавта Украины Леонида Каденюка, члены его семьи - жена и сын - столкнулись с аферистами, которые пытаются переоформить на себя скромное имущество в виде полученной от государства в конце 90-х квартиры на бульваре Леси Украинки в Киеве.

Как "Страна" узнала из собственных источников в МВД, на днях в столичную полицию вынужден был обратиться 36-летний сын космонавта от второго брака - Дмитрий Каденюк. Он пожаловался, что некий гражданин, который не имеет отношения к его семье, через два месяца после смерти отца в марте 2018 года написал заявление в столичную нотариальную контору, что якобы у Леонида Каденюка кроме него нет никаких родственников и будто бы перед смертью космонавт именно ему завещал все свое движимое и недвижимое имущество. Полиция начала расследование по ст.358 УК Украины-подделка и использование заведемо поддельных документов.

Семья космонавта считает это аферой с целью завладеть единственным имуществом покойного космонавта - квартирой на Печерске.

Стоит отметить, что вдова Вера Каденюк в недавнем интервью "КП в Украине" , рассказывала, что семья живет более чем скромно и даже не имеет средств установить памятник на могиле умершего мужа - Героя Украины. Этим вопросом обещали заняться два премьера - Александр Гончарук и Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский, но пока вопрос достойного почитания памяти великого украинца остается открытым.

Вдова Каденюка также упоминала в интервью, что сын космонавта от первого брака-Владимир Колеватов хочет с ней судиться за единственное имущества мужа - квартиру. Однако с липовым заявлением к нотариусу обращался не он, а третье лицо. Полиция сейчас устанавливает подробности этой аферы, ее участников и организаторов.

Так выглядела могила Героя Украины Леонида Каденюка в начале лета 2020 года. Фото: facebook.com/alex.mochanov

Ранее "Страна" сообщала о том, что Зеленский раскритиковал предшественников за то, что они забыли про Каденюка.

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