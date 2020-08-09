В Украине выявили 33 тысячи незаконных свалок, что может привести к экологической катастрофе.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает издание "Мукачево.нет".

Как отмечается, в бассейне реки Тиса на Закарпатье выявили 45 несанкционированных свалок с более 1 тыс. м3 отходов.

Такая же ситуация наблюдается и у берегов реки Прут в Ивано-Франковской области.

Кроме того, на территории страны выявлено 33 тыс. свалок, которые считаются незаконными. Если же не ликвидировать стихийные мусорные "полигоны", то последствия для страны могут быть катастрофическими.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве компания по утилизации опасных отходов сбрасывала использованные шприцы на стихийную свалку.

Также мы писали, что в июле в Белогородке под Киевом стихийная свалка загорелась накануне проверки.