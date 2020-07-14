Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Хотя еще вчера, 13 июля, правительство без объяснений отозвало его из парламента.

Соответствующие данные обнародованы на сайте парламента, во вторник, 14 июля.

Так, в сопровождающих документах указано, что премьер-министр внес представление о назначении Уруского по предложению депутатской фракции "Слуга народа".

Напомним, что проект постановления о назначении экс-главы Государственного космического агентства Олега Уруского вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу был зарегистрирован в парламенте 10 июля. Но 13 июля правительство отозвало проект из-за технической ошибки.

Напомним, 4 июля президент Зеленский заявил, что власти решили восстановить должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики.

После чего 10 июля в Раде зарегистрировали проект о назначении Уруского. Как мы писали, он имеет опыт работы на госслужбе главой Государственного космического агентства Украины и первого замминистра промышленной политики. Вчера в "Слуге народа" заявили, что Уруского все же предложат на выше обсуждаемую должность.