В момент смертельного ДТП, которое произошло 12 июля под Киевом, у виновника аварии Антона Желепы не было прав. А тот факт, угнал ли он Mercedes, на котором протаранил Hyundai Tucson, или владелец авто сам передал ему ключи, устанавливает следствие.

Об этом заявила прокурор Киевской прокуратуры Далья Милюкова, передает корреспондент "Страны".

По ее словам, Желепа до смертельной аварии уже семь раз привлекался за вождение в нетрезвом виде.

"На данный момент у него взяли кровь для экспертизы, остальные экспертизы будут назначены после избрания меры пресечения", - заявила Милюкова.

По её словам, Желепа находился в автомобиле один. Она также добавила, что сейчас следствие устанавливает, угнал Желепа автомобиль или владелец автомобиля сам передал ему ключи: "Нам он сообщил, что ехал в магазин. Сейчас следствие это устанавливает".

Также Милюкова уточнила возраст детей которые погибли, девочке было четыре года, а мальчику 10. До этого СМИ сообщали, что девочке было восемь лет.

Напомним, в ДТП, виновником которого стал Желепа, 12 июля погибла почти вся семья, которая ехала в Hyundai Tucson: мать, отец, сын и дочь. Выжил только 12-летний мальчик.

Также мы писали о том, что суд арестовал Желепу, устроившего смертельное ДТП под Киевом, на 2 месяца.