Министерство иностранных дел Украины не вводило запрет на въезд брацлавских хасидов в Умань для празднования Рош-ха-Шана с 18 по 20 сентября этого года.

Об этом во вторник, 14 июля, заявили представители Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ).

Так, в ОЕОУ считают, что опубликованный сегодня документ МИД Украины представил лишь выводы, к которым пришли чиновники во время обсуждения празднования Рош-ха-Шана в Умани в этом году.

В свою очередь представители ОЕОУ ожидают официального решения Украины по этому вопросу. В организации подчеркнули, что примут позицию властей с уважением и пониманием. Также в ОЕОУ призвали не вмешивать в вопрос ограничения паломничества в Умани тему антисемитизма: не обвинять украинскую сторону в антисемитских действиях, и не обвинять паломников в желании совершать паломничество.

"Согласно еврейскому знанию, человеческая жизнь и здоровье являются высшей ценностью. Когда еврей находится на территории определенного государства, независимо от того, живет он там или приезжает с визитом — он обязан уважать и выполнять законы этого государства... Объединенная еврейская община Украины призывает стороны не спешить с выводами и обвинениями, следить за общей эпидемиологической ситуацией, от которой и зависит приезд паломников", - говорится в сообщении.

Напомним, представители центральных органов власти и местного самоуправления на совещании в Министерстве иностранных дел пришли к выводу, что в этом году прибытие десятков тысяч хасидов в Умань для участия в празднике Рош-ха-Шана не представляется возможным из-за коронавируса.

Ранее мы писали, что в прошлом году на праздник в Умань прибыли более 30 тысяч паломников. В начале июля мэр Умани заявил, что он хочет запретить въезд паломников-хасидов в сентябре из-за коронавируса.