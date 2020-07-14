Силы "ДНР" на Донбассе забрали тело погибшего украинского бойца, подорвавшегося на мине и которого вышла эвакуировать группа, попавшая под обстрел противника.

Об этом сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты во вторник, 14 июля, передает "ТСН".

В данный момент представители ОБСЕ ведут переговоры с сепаратистами о том, чтобы забрать тело военного медика и раненного бойца 35-й ОБМП.

Ранее штаб ООС заявлял, что группа украинских военных 13 июля попала в засаду "ДНР" около пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области во время эвакуации погибшего. Данных о том, жив ли сейчас раненный, нет. Как заявляют в ВСУ, перед этим противник подтвердил ВСУ режим тишины на время эвакуации, но затем открыл огонь на поражение.

Напомним, сегодня в Минобороны заявили о новом обострении на Донбассе. Сообщается о гибели троих бойцов ВСУ.

Также вчера сообщалось, что на Донбассе погибли двое украинских военных.