Если бы выборы мэра были в ближайшее время, киевляни проголосовали бы за Виталия Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Действующий мэр Киева Виталий Кличко и партия "Слуга народа" получили наибольшую поддержку киевлян в результате опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Опрос проводился с 20 июня по 2 июля 2020 в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. 

Если бы выборы Киевского городского головы проходили бы в ближайшее время, то симпатии киевлян при распределились бы следующим образом:

  • Виталий Кличко - 36% всех опрошенных  или 44% тех, кто определился и придет голосовать
  • Андрей Пальчевский - соответственно 9% и 11%
  • Виктор Ляшко - соответственно 8% и 6%
  • Игорь Смешко - соответственно 4% и 5%
  • Александр Омельченко - соответственно 4% и 4%
  • Сергей Притула соответственно - 4% и 4%
  • Александр Попов соответственно - 3% и 4%
  • Алексей Гончаренко соответственно - 4% и 3%
  • Евгений Червоненко соответственно - 3% и 3%
  • Андрей Ильенко соответственно - 2% и 3%
  • Александр Дубинский соответственно - 2% и 3%
  • Борислав Береза ​​соответственно - 2% и 2%
  • Виталий Нестор соответственно - 2% и 2%
  • Николай Томенко соответственно - 2% и 2 %
  • Юрий Левченко соответственно - 1% и 1%

 таблица результатов опросатаблица результатов опроса

По данным опроса, если бы в ближайшее время проходили выборы в Киевский городской совет, то в лидерах оказались бы партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность". Жирным выдели политсилы, которые проходят в Киевсовет (проходной барьер - 5%), всего таковых шесть.

  • "Слуга народа" - 18% всех опрошенных, или 19% тех, кто определился и придет голосовать
  • "Европейская солидарность"  - соответственно 14% и 20%
  • "УДАР" - соответственно 11% и 12%
  • "Оппозиционной платформа - За жизнь" - соответственно 8% и 11%
  • ВО "Батькивщина" - соответственно 6% и 8%
  • "Победа Пальчевского" - соответственно 6% и 6%
  • "Сила и честь" - соответственно 5% и 5%
  • "Партия Шария" - соответственно 3% и 3%
  • "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 2% и 2%
  • "Гражданская позиция" - соответственно 2% и 2%
  • ВО "Свобода" - соответственно 2% и 2%
  • Радикальная партия Олега Ляшко - соответственно 2% и 2%
  • "Оппозиционный блок" - соответственно 1 % и 2%
  • "Голос" - соответственно 2% и 1%
  • "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" - соответственно 2% и 1%
  • "Блок Омельченко" - соответственно 1% и 1%
  • Партия "5.10" - соответственно 1% и 1%
  • "Родная страна" - соответственно 1% и 1%
  • "Объединение "Самопомощь" - соответственно 0,4% и 1%
  • "Свои" - соответственно 0,1% и 0,2%.

таблица результатов опросатаблица результатов опроса

Уточняется, что при проведении исследования, было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным опроса, на местных выборах в Днепре лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа".

Также мы сообщали, что опрос показал, что 76% украинцев считают экономическое состояние страны плохим.

 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться