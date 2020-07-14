Действующий мэр Киева Виталий Кличко и партия "Слуга народа" получили наибольшую поддержку киевлян в результате опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Опрос проводился с 20 июня по 2 июля 2020 в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Если бы выборы Киевского городского головы проходили бы в ближайшее время, то симпатии киевлян при распределились бы следующим образом:

Виталий Кличко - 36% всех опрошенных или 44% тех, кто определился и придет голосовать

Андрей Пальчевский - соответственно 9% и 11%

Виктор Ляшко - соответственно 8% и 6%

Игорь Смешко - соответственно 4% и 5%

Александр Омельченко - соответственно 4% и 4%

Сергей Притула соответственно - 4% и 4%

Александр Попов соответственно - 3% и 4%

Алексей Гончаренко соответственно - 4% и 3%

Евгений Червоненко соответственно - 3% и 3%

Андрей Ильенко соответственно - 2% и 3%

Александр Дубинский соответственно - 2% и 3%

Борислав Береза ​​соответственно - 2% и 2%

Виталий Нестор соответственно - 2% и 2%

Николай Томенко соответственно - 2% и 2 %

Юрий Левченко соответственно - 1% и 1%

По данным опроса, если бы в ближайшее время проходили выборы в Киевский городской совет, то в лидерах оказались бы партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность". Жирным выдели политсилы, которые проходят в Киевсовет (проходной барьер - 5%), всего таковых шесть.

"Слуга народа" - 18% всех опрошенных, или 19% тех, кто определился и придет голосовать

- 18% всех опрошенных, или 19% тех, кто определился и придет голосовать "Европейская солидарность" - соответственно 14% и 20%

- соответственно 14% и 20% "УДАР" - соответственно 11% и 12%

- соответственно 11% и 12% "Оппозиционной платформа - За жизнь" - соответственно 8% и 11%

- соответственно 8% и 11% ВО "Батькивщина" - соответственно 6% и 8%

- соответственно 6% и 8% "Победа Пальчевского" - соответственно 6% и 6%

- соответственно 6% и 6% "Сила и честь" - соответственно 5% и 5%

- соответственно 5% и 5% "Партия Шария" - соответственно 3% и 3%

"Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 2% и 2%

"Гражданская позиция" - соответственно 2% и 2%

ВО "Свобода" - соответственно 2% и 2%

Радикальная партия Олега Ляшко - соответственно 2% и 2%

"Оппозиционный блок" - соответственно 1 % и 2%

"Голос" - соответственно 2% и 1%

"Движение Новых сил Михаила Саакашвили" - соответственно 2% и 1%

"Блок Омельченко" - соответственно 1% и 1%

Партия "5.10" - соответственно 1% и 1%

"Родная страна" - соответственно 1% и 1%

"Объединение "Самопомощь" - соответственно 0,4% и 1%

"Свои" - соответственно 0,1% и 0,2%.

Уточняется, что при проведении исследования, было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным опроса, на местных выборах в Днепре лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа".

Также мы сообщали, что опрос показал, что 76% украинцев считают экономическое состояние страны плохим.