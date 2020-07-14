На выборах в Киевсовет лидируют "Слуга народа", партия Порошенко, партия Кличко и "Оппоплатформа" - опрос
Действующий мэр Киева Виталий Кличко и партия "Слуга народа" получили наибольшую поддержку киевлян в результате опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Опрос проводился с 20 июня по 2 июля 2020 в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.
Если бы выборы Киевского городского головы проходили бы в ближайшее время, то симпатии киевлян при распределились бы следующим образом:
- Виталий Кличко - 36% всех опрошенных или 44% тех, кто определился и придет голосовать
- Андрей Пальчевский - соответственно 9% и 11%
- Виктор Ляшко - соответственно 8% и 6%
- Игорь Смешко - соответственно 4% и 5%
- Александр Омельченко - соответственно 4% и 4%
- Сергей Притула соответственно - 4% и 4%
- Александр Попов соответственно - 3% и 4%
- Алексей Гончаренко соответственно - 4% и 3%
- Евгений Червоненко соответственно - 3% и 3%
- Андрей Ильенко соответственно - 2% и 3%
- Александр Дубинский соответственно - 2% и 3%
- Борислав Береза соответственно - 2% и 2%
- Виталий Нестор соответственно - 2% и 2%
- Николай Томенко соответственно - 2% и 2 %
- Юрий Левченко соответственно - 1% и 1%
По данным опроса, если бы в ближайшее время проходили выборы в Киевский городской совет, то в лидерах оказались бы партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность". Жирным выдели политсилы, которые проходят в Киевсовет (проходной барьер - 5%), всего таковых шесть.
- "Слуга народа" - 18% всех опрошенных, или 19% тех, кто определился и придет голосовать
- "Европейская солидарность" - соответственно 14% и 20%
- "УДАР" - соответственно 11% и 12%
- "Оппозиционной платформа - За жизнь" - соответственно 8% и 11%
- ВО "Батькивщина" - соответственно 6% и 8%
- "Победа Пальчевского" - соответственно 6% и 6%
- "Сила и честь" - соответственно 5% и 5%
- "Партия Шария" - соответственно 3% и 3%
- "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 2% и 2%
- "Гражданская позиция" - соответственно 2% и 2%
- ВО "Свобода" - соответственно 2% и 2%
- Радикальная партия Олега Ляшко - соответственно 2% и 2%
- "Оппозиционный блок" - соответственно 1 % и 2%
- "Голос" - соответственно 2% и 1%
- "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" - соответственно 2% и 1%
- "Блок Омельченко" - соответственно 1% и 1%
- Партия "5.10" - соответственно 1% и 1%
- "Родная страна" - соответственно 1% и 1%
- "Объединение "Самопомощь" - соответственно 0,4% и 1%
- "Свои" - соответственно 0,1% и 0,2%.
Уточняется, что при проведении исследования, было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Ранее "Страна" писала о том, что по данным опроса, на местных выборах в Днепре лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа".
Также мы сообщали, что опрос показал, что 76% украинцев считают экономическое состояние страны плохим.