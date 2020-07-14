В боях, которые третий день продолжаются на границе Армении и Азербайджана, был убит генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов.

Об этом со ссылкой на заместителя министра обороны Азербайджана генерал-лейтенанта Керема Велиева сообщает Vesti.az.

"В течение двух суток по врагу были нанесены сокрушительные удары. Уничтожено до сотни живой силы противника, большое количество боевой техники. Сегодня утром во время боя геройски погиб генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов", - сообщил Керем Велиев.

Кроме того, в бою был убит полковник Ильгар Мирзаев. Всего, по данным пресс-службы Минобороны Азербайджана, в ходе боев на границе с ВС Армении 12-14 июля погибли 11 азербайджанских офицеров и военнослужащих, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Напомним, ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась 12 июля. Страны обвинили друг друга в атаке своих позиций. На первые сутки обстрелов сообщалось о двоих погибших азербайджанских военнослужащих и пятерых раненных. О потерях с армянской стороны не заявлялось.

Отметим, что сам конфликт между странами существует еще с 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономия объявила о выходе из состава Азербайджанской СССР. А в ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающим к нему районами.