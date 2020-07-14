Сегодня, 14 июля, в Шевченковском районном суде Киева избрали меру пресечения 40-летнему Антону Желепе. Он совершил масштабное ДТП в выходные, в результате которого погибла семья - мужчина, женщина и двое их детей.

Желепа пришел на суд перебинтованный и в гипсе. От адвоката отказался. Рассказал, какие наркотики употреблял и сколько водки пил, прежде чем сесть за руль. Суд взял его под стражу.

Подробно о том, как прошло заседание суда, читайте в материале "Страны". Также мы напоминаем о трагических событиях, виновником которых стал Антон Желепа.

Как прошел суд об избрании меры пресечения Антону Желепе

Антон Желепа обвиняется по ч. 3 ст. 286 Ук Украины, которая предусматривает санкцию от 5 до 10 лет тюрьмы.

Прокуратура ходатайствовала о его безалтернативном содержании под стражей. Судебное заседание проводилось в открытом режиме под председательством судьи Евгения Сидорова.

Суд удовлетворил ходатайство судьи. Антон Желепа взят под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

Антон Желепа в суде. Фото: Страна

В суд Желепа пришел в спортивной кофте "Украина" в национальных цветах. В результате аварии он получил травму - перелом руки, в связи с чем ему наложили гипс. Также у подсудимого перебинтована нога.

За несколько минут до начала заседания Желепа ответил на вопросы журналистов. Он заявил, что за день до аварии курил марихуану. А утром в день ДТП выпил двести грамм водки.

"Ехал со скоростью 180 км/ч. Куда я ехал, почему и откуда не помню", - заявил Желепа. Он добавил, что не помнит, как завладел транспортным средством.

У Антона Желепы нет адвоката, он от него отказался. "А что защищать, оно все вернется", - заявил мужчина, видимо, имея ввиду карму.

Когда суд предоставил слово Желепе, он отказался говорить. "Можно я ничего не буду говорить? Я ничего не отрицаю. Согласен со всем, что говорит и требует прокуратура", - сказал он.

Дарья Милюкова, прокурор отдела прокуратуры Киева заявила, что Желепа уже семь раз привлекался за вождение в нетрезвом виде, а на момент ДТП у него прав не было.

"На данный момент у него взяли кровь для экспертизы, остальные экспертизы будут назначены после избрания меры пресечения", - заявила Милюкова. По ее словам, Желепа находился в автомобиле один.

Она также добавила, что сейчас следствие устанавливает, угнал Желепа автомобиль или владелец автомобиля сам передал ему ключи: "Нам он сообщил, что ехал в магазин. Сейчас следствие это устанавливает".

Что известно об аварии под Киевом, в которой погибла семья

Смертельное ДТП случилось около 19:00 на Старообуховской трассе, в пяти километрах от Киева, в воскресенье, 12 июля.

Автомобиль "Мерседес" с госномером AI0999HB на полной скорости вылетел на встречную полосу и протаранил "Хюндай". В этой машине находилась целая семья - мать, отец, дочь и двое сыновей. В результате столкновения на месте погибли все, кроме 12-летнего мальчика, он находится в реанимации. Вместе с матерью и отцом из жизни ушли 4-летняя дочь и 10-летний сын.

Последствия смертельной аварии на Обуховском шоссе 12 июля. Фото: Страна

Видео смертельного происшествия позже было опубликовано в Сети.

Водитель, который стал виновником ДТП, остался жив и почти не пострадал. Это объясняется уровнем автомобиля - люксовый внедорожник Mercedes GLE 250D 4 Matic, цена на который стартует от ста тысяч долларов.

Полиция на месте аварии обнаружила в крови Желепы 1,36 промилле алкоголя - при максимально допустимом показателе 0,2. Превышение почти в семь раз.

Антон Желепа на месте ДТП. Фото: Киев оперативный

Владелец машины проживает в Козине - элитном поселке под Киевом. Он как раз находится по трассе, где произошло ДТП. По информации "Страны", владелицу автомобиля зовут Ольга Никитина. Как утверждают в соцсетях, Антон Желепа работал на семью этой женщины, которая проживает на улице Владимирской элитного поселка.

После того как случилось ДТП, владелица авто подала заявление о его угоне, сообщил "Киев оперативный". Как оказалось, виновник ДТП уже был ранее судим за подобное преступление.

В 2010 году Желепа сел на три года по приговору Васильковского суда после аварии, при которой погибла женщина. Еще раньше - в 2007 году - он был судим за избиение сотрудника правоохранительного органа. Тогда Печерский суд дал ему четыре года тюрьмы с испытательным сроком два года. На данный момент Антон Желепа значится как физлицо-предприниматель в сфере сбора бытовых отходов.

ДТП на Старообуховской трассе стало первым таким масштабным после отмены В. Зеленским в начале июля уголовного наказания за пьяную езду. Согласно же новому закону, подписанному президентом 2 июля, нетрезвых водителей не будут наказывать заключением. Документ предусматривает только увеличение штрафов.

Впрочем, на следующий день после трагедии президент тут же внес новый законопроект, которым, наоборот, ужесточается ответственность для пьяных водителей.

Детально о смертельной аварии и личности Антона Желепы читайте в материале "Страны".