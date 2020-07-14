В Киеве скандальный ресторан "Велюр" народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко снова обвинили в нарушении карантина. Заведение возобновило свою работу, несмотря на ограничения, предусматривающие закрытие после 23:00.

Об этом написала нардеп от "Голоса" Александра Устинова на странице в Facebook.

"Город засыпает, но не Велюр! Это уже издевательство над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут. Плевали они нам всем в лицо. Это тот пример, когда все равны, но есть Свои - ровнее. И пока весь бизнес банкротится, если ты депутат - не то, что не прячешься, а рекламу даешь. А если ты сын министра в клубе, то клуб не то, что не оштрафуют, но и охранять полицию пришлют", - написала Устинова.

В ответ на вопрос от корреспондента "Страны" Тищенко не смог прокомментировать, почему ресторан "Велюр" работает вопреки карантинному запрету поздно ночью. "Не могу (прокомментировать - Ред.), все", - сказал он.

Напомним, в Киеве запрещена работа ночных развлекательных заведений и общепитов. Это уже не первый подобный скандал с нардепом Тищенко. Журналисты задокументировали работу расположенного в центре Киева ресторана "Велюр". На видео попало, как в ресторан поочередно заходят люди. Это были политики и бизнесмены.

После публикации этого видео Тищенко в соцсети признал, что в его заведении иногда проходят личные встречи, однако "Велюр" закрыт для посетителей и не работает как ресторан. Подробно о скандале можно прочитать здесь.