На этой неделе Рада должна рассмотреть законопроект нардепа Максима Бужанского, который откладывает срок перехода русскоязычных школ на украинский - с 2020 на 2023 год.

Такое предложение уже вызвало недовольство Порошенко и его сторонников, а также ряда представителей команды Зеленского. В частности, губернатора Львовской области Козицкого. Между тем, согласно действующему закону об украинизации, школы, в которых обучение ведется на языках стран ЕС, и так переходят на украинский с 2023.

"Страна" узнала, будут ли "слуги народа" поддерживать законопроект об отсрочке перехода русских школ на украинский язык.

Даниил Гетьманцев, депутат фракции "Слуга народа":

"Я буду всячески поддерживать этот законопроект, так как считаю, что он не о языке и не о патриотизме, это законопроект о недискриминации. Мы не можем дискриминировать один язык по сравнению с другими. Если с 2023 года, то значит все с 2023.

Что это за отношение к отдельному национальному меньшинству, что это за отношение к носителям отдельного языка, когда мы для них выдумываем отдельные дискриминационные нормы. Я считаю, что это недопустимо и буду всячески поддерживать этот законопроект. Не знаю, успеем ли мы рассмотреть его на этой неделе, но я бы хотел, чтобы успели и поддержали".

Даниил Гетьманцев. Фото: Facebook нардепа

Дмитрий Чёрный, депутат фракции "Слуга народа":

"Я против дискриминации языков нацменьшинств, поэтому их нужно уравнивать все, вне зависимости от того, чей это законопроект. Я обеими руками за украинский государственный, так как я на этом языке говорю, думаю и он у меня в сердце. Прошу заметить, что я даю комментарий исключительно на украинском.

Те, кто раскачивают эту тему, просто манипулируют чувствами людей. Политические аутсайдеры ничего больше не могут придумать, как снова сталкивать людей лбами, разъединять по языковому принципу. Любой язык не виноват в том, что на нем разговаривают".

Дмитрий Черный. Фото: Facebook нардепа

Виталий Безгин, депутат фракции "Слуга народа":

"Я буду голосовать красной (против). Этот законопроект Бужанского? Красной, конечно. Потому что я против этого. Вообще поднятие языкового вопроса сейчас - политическая спекуляция. Я - человек, который рос в русскоязычной среде с одной украиноязычной школой, знаю, к чему приводят эти заигрывания".

Виталий Безгин. Фото: Facebook нардепа

Кирилл Нестеренко, депутат фракции "Слуга народа":

"Я буду поддерживать, потому что Днепр - все-таки больше русскоязычный город, и многие привыкли, очень сложно будет перестроиться. А то, что 16 июля собирают митинг - их уже даже не 25%, а меньше, поэтому они не должны диктовать какие-то условия".

Кирилл Нестеренко. Фото: Facebook нардепа

Напомним, Порошенко собирает акцию под Радой против законопроекта о пересмотре украинизации.

Также мы писали, что губернатор Львовской области Козицкий выступил против законопроекта Бужанского об отсрочке украинизации школ.