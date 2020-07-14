Сегодня в донецких и луганских пабликах самая обсуждаемая тема - о том, что с 15 июля после въезда в Россию придется сдавать анализы на коронавирус.

Соответствующий документ был подписан главным санитарным врачом России Анной Поповой.

Из него следует, что въезжающие из-за рубежа иностранцы и россияне смогут не пребывать на 14-дневном карантине. Зато в трехдневный период после въезда в РФ они должны будут сдать тест на коронавирус. Выпуск такого решения связан с тем, что в ближайшее время Россия планирует открывать границы с некоторыми странами.

"Страна" уточнила в штабе при губернаторе Ростовской области, касается ли это въезжающих из "ДНР" и "ЛНР".

В штабе нам ответили, что указанный документ - рекомендация санитарного врача, а каждый регион на основании него будет принимать свое решение. По состоянию на 11:30 14 июля в Ростовской области решение по этому поводу пока не принято. Соответственно, на данный момент пропуск жителей "ЛДНР" осуществляется в том же режиме - без самоизоляции, без обязательства сдавать тест.

В штабе не исключили, что ситуация может поменяться. О них "Страна" сообщит дополнительно.

Напомним, 30 июня, в "ДНР" открыли границу на выезд в Россию для всех желающих. При этом самоизоляцию по возвращении в "республику" из РФ - отменили.

"Страна" подробно отвечала на главные вопросы после открытия границы "ДНР" с Россией в материале "Туры к банкоматам и транзит в Украину".