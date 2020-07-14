Сосновский райсуд Черкасс закрыл производство по делу о жестоком избиении сотрудниками милиции во времена Евромайдана фотожурналиста Игоря Ефимова, а обвиняемого - офицера батальона патрульной милиции - освободил от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Об этом резонансном деле говорили на украинских и международных площадках, оно даже находилось на контроле венского Офиса ОБСЕ.

Об этом сообщает НСЖУ и заявляет, что нынешнее решение суда демонстрирует сознательный отказ от справедливости в деле наказания напавших на журналиста.

Журналист и фотокорреспондент газеты "Вечерние Черкассы" Игорь Ефимов был избит правоохранителями 20 февраля 2014, во время бурных событий Евромайдана в Черкассы. Медики диагностировали у него травму головы с сотрясением мозга, раны мягких тканей, вывих плеча.

12 декабря 2016 года Сосновский райсуд вообще оправдал руководителя подразделения полиции, участвовавшего в избиении Игоря Ефимова. Впоследствии, 08.02.2018, Кассационный уголовный суд Верховного Суда отменил предыдущие решения, а Апелляционный суд Черкасской области 05.05.2018 назначил новое судебное рассмотрение в суде первой инстанции.

"Де-юре, дело нужно было рассмотреть за год, поскольку максимальный срок по ст.367 УК - 5 лет (а по части 1 367 УК, по которой выдвигалось обвинувачення- вообще 3 года).

Заявление же защитой обвиняемых с обязательным допросом нескольких десятков свидетелей, и фактический порядок вызова свидетелей в судебных заседаниях, фактически должны растянуть дело на несколько лет - т.е то за пределы разумного срока рассмотрения дела. Что и было достигнуто. Прокуратура не форсировала рассмотрение дела, и более того, проявляла неоправданную пассивность при рассмотрении", - заявил секретарь НСЖУ, адвокат и правозащитник Валерий Макеев.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что такой финал резонансного дела по расследованию зверского избиения фотожурналиста Игоря Ефимова - это приговор украинским реалиям, в которых безнаказанность за атаки на журналистов является системной.

"Несмотря на журналистскую солидарность, а черкасские коллеги даже пикетировали в центре города и печатали спецвыпуски газет с фамилиями тех, кто бил журналиста или не остановил этого избиения, несмотря на международный резонанс - ни прокуроры, ни полиция, ни судьи не защитили справедливость. Дело чести оказалась лишь демонстрацией государственного внимания к теме безопасности журналиста. Мы изучаем юридические обстоятельства этого дела и выражаем солидарность с нашим коллегой, который пострадал при исполнении профессиональных обязанностей - Игорем Ефимовым", - заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Ранее "Страна" писала о том, что журналисты призывают Раду отказаться от рассмотрения репрессивного законопроекта "О медиа".

Также мы сообщали, что Украина заняла 6 из 12 мест среди постсоветских стран по степени риска для журналистов.