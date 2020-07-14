Во вторник, 14 июля, 7 областей Украины не соответствуют критериям для смягчения карантина. Харьковская область улучшила свои показатели, по сравнению с предыдущим днем, а Одесская, наоборот, ухудшила и оказалась в списке не готовых к смягчению ограничений.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

Отметим, что критерии, по которым тот или иной регион относят к проблемным, то есть не готовым к смягчению карантина, ранее установил Кабмин:

В больницах для пациентов с Covid-19 заполнено больше 50% коек.

Охват тестами на коронавирус составляет менее 24 на 100 000 населения.

Коэффициент выявления случаев заболевания превышает 11%.

Динамика роста случаев инфицирования (общее число случаев за эту неделю по сравнению с количеством за прошлую), превышает 10%.

По состоянию на 14 июля в Украине проблемными считаются такие области:

Винницкая,

Волынская,

Донецкая,

Закарпатская,

Николаевская,

Ровенская,

Черниговская.

Напомним, сегодня мы сообщали, что в Украине могут продлить карантин до 14 августа. По данным СМИ, в стране могут быть продолжены те карантинные меры, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались неэффективными, будут отменены.

Также мы писали, что в Одессе из-за резкого роста заражений Covid-19 барам, ресторанам и клубам запретили работать по ночам.